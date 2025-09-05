Irmã aparece com ex de Gabigol e causa climão com Rafaella Santos

O jogador Gabigol, do Cruzeiro, celebrou seu aniversário de 29 anos no começo desta semana com uma festa de arromba na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. Porém, o evento não foi marcado apenas por momentos felizes: Dhiovanna Barbosa, irmã do atleta, causou um verdadeiro climão com Rafaella Santos, namorada do craque e irmã de Neymar Júnior.

Treta?

Isso porque Dhiovanna levou para a festa ninguém mais, ninguém menos, que uma ex-affair de Gabigol, o que irritou Rafaella e deixou a influenciadora de cara amarrada durante boa parte da festa.

A irmã do craque chegou à celebração acompanhada da influenciadora Gabriela Rippi, de acordo com o colunista Leo Dias. Embora nunca tenham assumido publicamente o romance, boatos sobre um possível namoro entre ela e Gabigol circularam há cerca de cinco anos.

Mal-estar

A atitude de Dhiovanna gerou estranhamento e irritou Rafaella Santos. Sem conseguir disfarçar o incômodo, a atual namorada de Gabigol passou a noite inteira sem trocar uma única palavra com a cunhada e também com os sogros, reforçou o colunista.

E isso não é tudo: quem esteve presente na festa de aniversário notou que o clima no evento era “horrível” entre Rafaella e os familiares do atleta. Vale ressaltar que a mãe de Gabigol publicou fotos da comemoração nas redes sociais, mas em nenhum deles Rafaella aparece ao lado da família. Qual será que foi a treta?

