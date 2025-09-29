Irmão de acreano que morreu em SC faz apelo para conseguir trazer corpo ao Acre: ‘Tentando ser forte’

O acreano Vinicius Barbosa de Melo, de 27 anos, morreu no domingo (28) após um acidente de moto em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ele conduzia uma motocicleta Honda Titan 160 quando foi atingido por um carro que teria invadido a pista contrária. A vítima sofreu traumatismo craniano e não resistiu, apesar dos esforços da equipe do Samu.

ENTENDA O CASO: Tragédia: acreano morre em grave acidente no interior de Santa Catarina; veja detalhes

O irmão de Vinicius, Vitor Melo, gravou um vídeo nas redes sociais para agradecer as mensagens de solidariedade e pedir apoio no translado do corpo para Rio Branco. “Estou tentando ficar forte, na verdade ainda estou assimilando tudo o que aconteceu. Estou baqueado com a notícia. Para quem não sabe, meu irmão veio a óbito em um acidente de moto e foi vítima fatal”, disse.

Segundo ele, a família ainda não tem noção do valor necessário para arcar com os custos. “Eu não tenho dimensão de valores que a gente vai precisar para trazer o corpo dele, mas nós vamos trazer. Só queria pedir para vocês que compartilhem, divulguem ao máximo. Quem puder ajudar, eu agradeço de coração. Quem não puder, só de compartilhar já é uma grande ajuda”, destacou.

Vitor também pediu orações e reforçou a necessidade de estar ao lado da família neste momento. “Preciso ser forte pela minha mãe, pelo meu outro irmão, pelos filhos dele e pela mãe dos filhos dele. Só peço que vocês orem por nós. Deus permitiu que fosse assim, e foi feita a vontade dele”, afirmou.

Ele ainda alertou para que as pessoas fiquem atentas às chaves Pix divulgadas para arrecadação. “Tem dois Pix rolando, o da Stephanie Brenda e o da Maria Inês. Somente esses dois têm autorização. Qualquer outro, eu vou avisar. Peço que não contribuam em contas que não sejam essas”, reforçou.

De acordo com Vitor, o corpo de Vinicius permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Palhoça. A família aguarda liberação para iniciar os trâmites de traslado até o Acre.