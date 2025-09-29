29/09/2025
Universo POP
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?

Irmão de acreano que morreu em SC faz apelo para conseguir trazer corpo ao Acre: ‘Tentando ser forte’

O caso aconteceu no domingo (28), em Palhoça, no estado de Santa Catarina

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O acreano Vinicius Barbosa de Melo, de 27 anos, morreu no domingo (28) após um acidente de moto em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ele conduzia uma motocicleta Honda Titan 160 quando foi atingido por um carro que teria invadido a pista contrária. A vítima sofreu traumatismo craniano e não resistiu, apesar dos esforços da equipe do Samu.

ENTENDA O CASO: Tragédia: acreano morre em grave acidente no interior de Santa Catarina; veja detalhes

O irmão de Vinicius, Vitor Melo, gravou um vídeo nas redes sociais para agradecer as mensagens de solidariedade e pedir apoio no translado do corpo para Rio Branco. “Estou tentando ficar forte, na verdade ainda estou assimilando tudo o que aconteceu. Estou baqueado com a notícia. Para quem não sabe, meu irmão veio a óbito em um acidente de moto e foi vítima fatal”, disse.

Irmão fez um apelo nas redes sociais/Foto: Reprodução

Segundo ele, a família ainda não tem noção do valor necessário para arcar com os custos. “Eu não tenho dimensão de valores que a gente vai precisar para trazer o corpo dele, mas nós vamos trazer. Só queria pedir para vocês que compartilhem, divulguem ao máximo. Quem puder ajudar, eu agradeço de coração. Quem não puder, só de compartilhar já é uma grande ajuda”, destacou.

Vitor também pediu orações e reforçou a necessidade de estar ao lado da família neste momento. “Preciso ser forte pela minha mãe, pelo meu outro irmão, pelos filhos dele e pela mãe dos filhos dele. Só peço que vocês orem por nós. Deus permitiu que fosse assim, e foi feita a vontade dele”, afirmou.

Ele ainda alertou para que as pessoas fiquem atentas às chaves Pix divulgadas para arrecadação. “Tem dois Pix rolando, o da Stephanie Brenda e o da Maria Inês. Somente esses dois têm autorização. Qualquer outro, eu vou avisar. Peço que não contribuam em contas que não sejam essas”, reforçou.

De acordo com Vitor, o corpo de Vinicius permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Palhoça. A família aguarda liberação para iniciar os trâmites de traslado até o Acre.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost