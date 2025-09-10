ISE diz que live de adolescentes em unidade socioeducativa foi feita por instrutor e abre sindicância

O Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE/AC) divulgou nesta quarta-feira (10) um posicionamento oficial sobre um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual aparecem adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa durante uma atividade na Unidade de Internação Acre (Aquiry). Segundo o instituto, o conteúdo teria sido produzido pelo instrutor do curso de barbearia da unidade.

Segundo o ISE/AC, a gravação e divulgação de imagens dos reeducandos sem autorização legal, é expressamente proibida e fere protocolos de segurança e proteção da identidade dos adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e nas normas internas do instituto.

O ISE/AC informou que, de acordo com levantamento preliminar, o conteúdo da transmissão foi produzido pelo instrutor do curso de barbearia ministrado na unidade. Diante da gravidade da situação, foi instaurada uma sindicância para apurar os fatos, identificar os responsáveis e adotar todas as medidas administrativas e legais cabíveis.

O instituto reforçou seu compromisso com a legalidade, a ética institucional e a preservação dos direitos dos adolescentes, garantindo que qualquer conduta que viole tais princípios será rigorosamente apurada e responsabilizada.

