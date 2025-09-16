Israel aumenta ataques em Gaza e mísseis atingem dois prédios no mesmo dia

Israel intensificou os ataques e lançou mísseis em dois prédios diferentes na Cidade de Gaza na noite (horário local) desta terça-feira (16/9). Segundo testemunhas, os bombardeios mataram e feriram dezenas de pessoas.

Na manhã seguinte, equipes de resgate e moradores ainda vasculhavam os escombros a procura de corpos e sobreviventes. As autoridades israelenses afirmam que estão tomando medidas para concentrar os ataques nos postos de militares do Hamas, evitando que civis sejam atingidos, mas os esforços têm sido questionados pela população de Gaza.

O embate entre Hamas e Israel dura dois anos e fez mais de 64.000 vítimas. A ação foi motivada pelo ataque do grupo militante a Israel em outubro de 2023, no qual 1.200 pessoas foram m0rtas e outras 251 foram feitas reféns, segundo dados israelenses.

Veja o vídeo: