Israel cria córnea sintética que devolve a visão; paciente de 78 anos voltou a enxergar um dia após a cirurgia

Um homem de 78 anos, cego há uma década, voltou a enxergar logo no dia seguinte à cirurgia após receber a CorNeat KPro, córnea artificial desenvolvida pela startup israelense CorNeat Vision. O procedimento foi realizado no Rabin Medical Center (Beilinson), por Irit Bahar, diretora de oftalmologia; ao retirar as bandagens, o paciente conseguiu reconhecer familiares e ler um texto. PR Newswire+1
A CorNeat KPro é uma prótese totalmente sintética que não depende de tecido de doador; seu “saia” de nanofibra não degradável é fixada sob a conjuntiva, estimulando crescimento celular e integração à parede ocular — o que simplifica a técnica e evita riscos associados a enxertos biológicos. NoCamels+1
O ensaio clínico da CorNeat começou em Israel com 10 pacientes e foi planejado para ampliar a centros no Canadá, França, Estados Unidos e Holanda. Em atualização recente, a empresa relatou visão 20/20 estável 11 meses após a cirurgia em um paciente com cicatriz corneana por herpes-zóster, reforçando o potencial da tecnologia. (O dispositivo ainda passa por validações regulatórias.) NoCamels+2eyeworld.org+2
“Havia muitas lágrimas no quarto”, disse Gilad Litvin, médico e cofundador da CorNeat, ao descrever o momento em que o paciente voltou a ver. PR Newswire
Fonte: CorNeat Vision (comunicados oficiais e página técnica); The Times of Israel; EyeWorld Weekly; PR Newswire (atualização clínica 2025). PR Newswire+3CorNeat 2025+3The Times of Israel+3
✍️ Redigido por ContilNet