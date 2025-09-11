Item de João Fonseca alcança valor milionário em leilão beneficente

Uma raquete utilizada por João Fonseca foi arrematada por R$ 2 milhões em um leilão beneficente realizado pelo Instituto Gerando Falcões, em São Paulo. O evento aconteceu na última segunda-feira (8/9), no Hotel Rosewood, e reuniu empresários, artistas e apoiadores da causa social.
O comprador foi Guilherme Benchimol, fundador da empresa XP Inc. e empresário do jovem tenista. A empresa também patrocina Fonseca desde meados de 2024.
O evento coincidiu com a melhor marca da carreira de Fonseca no ranking mundial. Aos 19 anos, o brasileiro alcançou a 42ª posição na ATP após campanha no US Open, onde caiu na segunda rodada.
O próximo desafio do atleta será defender o Brasil na Copa Davis, entre 13 e 14 de setembro.