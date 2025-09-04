ivete-sangalo-fala-sobre-os-cuidados-com-a-imagem-do-filho-mais-velho

Aos 15 anos, Marcelo Sangalo chama a atenção pelo talento na música, assim como sua mãe, Ivete Sangalo. O rapaz já está sob os holofotes ao se apresentar ao lado da cantora e do rapper Villa Flor, com que está produzindo um single.

Em entrevista recente, a baiana foi categórica ao ser questionada sobre os cuidados que tem com a imagem do primogênito: “Eu não cuidado da imagem de um menino de 15 anos porque é uma proposição muito cruel. Ninguém precisa esperar que um menino de 15 anos tem que cuidar da imagem. As pessoas que precisam cuidar das impressões que elas têm sobre a imagem alheia”, afirmou, em conversa com o colunista Kadu Brandão, do site iBahia.

Vida de adolescente

Em seguida, ela pontuou: “Meu filho [Marcelo] vai ter a vida dele de 15 anos, 16, vai ser o que ele é e quiser ser, e aplaudido pelas pessoas que corroboram da ideia dele. Porque a unanimidade é burra e ninguém espera isso. A imagem dele é ele quem vai criar. Que, por sinal, é um super cara”, declarou.

Ao comentar o talento do primogênito, Ivete Sangalo babou: “Ele é um menino muito talentoso mesmo, tem uma relação visceral com a música. Eu procuro ter cuidado porque tem olhar maternal, mas procuro me distanciar o máximo para dar ao meu filho a minha opinião profissional”, disse, antes de completar:

“Olhar sensível sobre aquilo. Marcelo tem muito mais relação visceral com a música do que eu tinha na minha infância e olha que eu tinha um abastecimento diário. É dele, é genuíno. Ele sabe fazer e perceber”, encerrou.

Ivete Sangalo ressalta influência do filho Marcelo em nova turnê

Ivete Sangalo e o filho Marcelo

Marcelo, filho de 13 anos de Ivete Sangalo, toca percussão ao lado da mãe

Marcelo tem 13 anos

Ivete e Daniel com os filhos, Marcelo, Marina e Helena

Juntos, eles são pais de Marcelo, Marina e Helena

