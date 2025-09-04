Izalci: oposição só aceitará anistia se for geral e irrestrita. Vídeo

O senador Izalci Lucas (PL-DF) afirmou nesta quinta-feira (4/9) que a oposição só aceitará o projeto de lei da anistia, se a proposta for geral e irrestrita, ou seja, incluindo e beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Izalci Lucas fez a afirmação, em discurso, na porta do condomínio onde reside Bolsonaro, em Brasília. O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sob o argumento de desrespeito a medidas cautelares.

“Na Câmara Federal, eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje nós temos os votos para votar a anistia geral e irrestrita, ou seja, para todos, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. O que apareceu essa semana foi o presidente do Senado, Davi, apoiado pelo PSD, e o presidente da CCJ dizendo que vão apresentar um outro projeto de anistia, tirando o presidente e a cúpula. Nós não vamos aceitar”, disse Izalci.

Diante do julgamento do ex-presidente no STF, tem surgido articulações por parte da oposição ao governo para que a medida seja colocada em pauta, pelo menos na Câmara dos Deputados.

O senador demonstrou confiança na aprovação da anistia na Câmara. “Eu tenho certeza de que, [se] aprovado na Câmara geral e irrestrita, lá no Senado, nós vamos convencer cada senador, porque golpe é se Jair Bolsonaro não participar da eleição. Não existe eleição sem a candidatura de Jair Messias Bolsonaro”, declarou.