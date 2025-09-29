29/09/2025
J.K. Rowling detona Emma Watson e escancara privilégios da atriz

J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, voltou a atacar os atores do filme. Desta vez, a escritora fez uma publicação nas redes sociais chamando a atriz Emma Watson — intérprete de Hermione na saga — de ignorante.

“Como outras pessoas que nunca viveram a vida adulta sem o conforto da riqueza e da fama, Emma tem tão pouca experiência da vida real que ignora o quanto é ignorante”, escreveu Rowling em uma publicação no X (antigo Twitter).

Na postagem, a escritora compartilhou detalhes sobre a relação desgastada entre ela e Emma. “Ela nunca precisará de um abrigo para moradores de rua. Ela nunca será internada em uma ala mista de hospital público. Eu ficaria espantada se ela estivesse em um vestiário de rua desde a infância. Seu ‘banheiro público’ é individual e tem um segurança de guarda do lado de fora”, continuou.

O conflito em J.K. e os astros de Harry Potter começou após a escritora se manifestar publicamente contra pessoas trans. O posicionamento incomodou diversos artistas, principalmente os intérpretes da saga.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint

Privilégios

No texto, J.K Rowling também citou os privilégios que Emma Watson teve durante a vida. “Eu não era multimilionária aos 14 anos. Vivi na pobreza enquanto escrevia o livro que tornou Emma famosa. Portanto, entendo, pela minha própria experiência de vida, o que a destruição dos direitos das mulheres, da qual Emma participou com tanto entusiasmo, significa para mulheres e meninas sem os seus privilégios.”

“A maior ironia aqui é que, se Emma não tivesse decidido, em sua entrevista mais recente, declarar que me ama e me estima — uma mudança de atitude que suspeito que ela adotou porque percebeu que a condenação veemente a mim não está mais tão na moda quanto antes — eu talvez nunca tivesse sido tão honesta”, completou.

I’m seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.

I’m not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

