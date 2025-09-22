Jads, dupla de Jadson, comemora revelação do sexo do segundo filho com a esposa

O cantor Jadson, de 51 anos, da dupla sertaneja Jadson, revelou neste domingo (21/9), ao lado da esposa Marcella Melo, o sexo do segundo bebê do casal, que já são pais de Tião Serafim, de 2 anos. Com um chá revelação luxuoso, os dois descobriram que estão à espera de José Bento.

A festa foi realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde vivem. “Ver nossa vida ter continuidade não tem preço, desejamos que nossos filhos cresçam felizes e nós nos sentimos abençoados com a chegada do José Bento”, declara Jads.

Ainda nesta semana, a dupla sertaneja terá mais um momento importante, Jads e Jadson gravarão em Goiânia o audiovisual “Brutos de Verdade”, nesta quarta-feira (24/9). O projeto irá reunir grandes nomes do sertanejo como as duplas César Menotti e Fabiano, Hugo e Guilherme, além de Jorge e Mateus.