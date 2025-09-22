Jimmy Kimmel voltará ao ar após suspensão por comentários sobre Charlie Kirk

O “Jimmy Kimmel Live!” voltará ao ar nesta terça-feira (23/9), após uma semana suspenso. A informação foi confirmada pela Walt Disney Company em comunicado divulgado na segunda-feira (22/9). A decisão de interromper temporariamente o programa ocorreu depois de comentários feitos por Jimmy sobre o assassinato de Charlie Kirk.
O fundador da Turning Point USA foi morto a tiros no dia 10, durante um evento em Utah. Ele tinha 31 anos. Tyler Robinson foi acusado de homicídio qualificado.
Segundo a Disney, a suspensão foi motivada por entender que as falas de Kimmel foram “fora de hora e insensíveis” diante do clima de comoção nacional. Após conversas com o apresentador, a empresa decidiu retomar a exibição.
Na ocasião, Kimmel criticou a tentativa de setores políticos de explorar a morte de Kirk. Ele também ironizou a reação do presidente Donald Trump, que comentou o crime brevemente antes de falar sobre reformas no salão de festas da Casa Branca.
Antes do episódio, o apresentador havia prestado condolências à família de Kirk nas redes sociais, pedindo menos “apontar de dedos” e mais empatia com as vítimas de violência armada.
Na última semana, a ABC havia anunciado a retirada do programa de forma indefinida, e a Nexstar Media — maior operadora de emissoras locais nos EUA — também decidiu suspender a transmissão em suas afiliadas.