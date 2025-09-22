Jimmy Kimmel voltará ao ar após suspensão por comentários sobre Charlie Kirk

22/09/2025
jimmy-kimmel-voltara-ao-ar-apos-suspensao-por-comentarios-sobre-charlie-kirk

O “Jimmy Kimmel Live!” voltará ao ar nesta terça-feira (23/9), após uma semana suspenso. A informação foi confirmada pela Walt Disney Company em comunicado divulgado na segunda-feira (22/9). A decisão de interromper temporariamente o programa ocorreu depois de comentários feitos por Jimmy sobre o assassinato de Charlie Kirk.

O fundador da Turning Point USA foi morto a tiros no dia 10, durante um evento em Utah. Ele tinha 31 anos. Tyler Robinson foi acusado de homicídio qualificado.

Veja as fotos

Reprodução / ABC
Jimmy Kimmel LiveReprodução / ABC
Reprodução / YouTube
Fernanda Torres com Jimmy KimmelReprodução / YouTube
Randy Holmes/ABC
Anne Hathaway veste conjunto de Giorgio Armani para entrevista com Jimmy KimmelRandy Holmes/ABC
Charlie Kirk - Internet Reprodução
Charlie Kirk – Internet Reprodução
Charlie Kirk - Internet Reprodução
Charlie Kirk – Internet Reprodução

Segundo a Disney, a suspensão foi motivada por entender que as falas de Kimmel foram “fora de hora e insensíveis” diante do clima de comoção nacional. Após conversas com o apresentador, a empresa decidiu retomar a exibição.

Na ocasião, Kimmel criticou a tentativa de setores políticos de explorar a morte de Kirk. Ele também ironizou a reação do presidente Donald Trump, que comentou o crime brevemente antes de falar sobre reformas no salão de festas da Casa Branca.

Antes do episódio, o apresentador havia prestado condolências à família de Kirk nas redes sociais, pedindo menos “apontar de dedos” e mais empatia com as vítimas de violência armada.

Na última semana, a ABC havia anunciado a retirada do programa de forma indefinida, e a Nexstar Media — maior operadora de emissoras locais nos EUA — também decidiu suspender a transmissão em suas afiliadas.

