07/09/2025
Joabe diz que Bolsonaro sofre ‘perseguição política’ e que brasileiros estão indo às ruas indignados

Ato reuniu apoiadores do ex-presidente e defensores de pautas ligadas à liberdade de expressão

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, participou neste domingo (7) da manifestação “Reaja Brasil”, organizada pela Direita do Acre, no Calçadão da Gameleira, que pede anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Joabe diz que Bolsonaro sofre ‘perseguição política’ e que brasileiros estão indo às ruas indignados. Foto: ContilNet

O ato reuniu apoiadores do ex-presidente e defensores de pautas ligadas à liberdade de expressão, posicionando-se contra o que consideram perseguições políticas e religiosas no país.

Durante sua fala, Joabe Lira destacou a relevância da mobilização popular. “É um dia importante, hoje é 7 de setembro, dia da Independência, e nós estamos fazendo esse grande ato pela liberdade de expressão, um ato que tem acontecido no Brasil inteiro”, disse.

O vereador afirmou que Rio Branco não poderia ficar de fora das manifestações nacionais. “Nós estamos aqui para que nós possamos lutar. Nós temos visto que o Brasil tem passado um momento muito difícil”, declarou.

Ele também mencionou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. “A gente vê a perseguição política com o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos vendo agora também a perseguição religiosa”, afirmou.

Encerrando sua fala, Joabe Lira ressaltou que a mobilização simboliza a indignação de parte da população. “Nós estamos aqui para mostrar, para combater e dizer que o Brasil é dos brasileiros e que os brasileiros estão indo para as ruas mostrando a sua indignação com tudo que tem acontecido em Brasília”, concluiu.

