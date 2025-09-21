João Fonseca é ausência na rodada final da Laver Cup; entenda

Apesar de vencer seu compromisso, o tenista brasileiro João Fonseca não irá disputar a rodada final da Laver Cup, neste domingo (21/9). A informação veio após a organização do evento revelar a escalação dos jogadores.

Fonseca compôs o Time Mundo, capitaneado pelo ex-tenista Adnre Agassi. Em sua estreia, Fonseca derrotou o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0. O triunfo foi o primeiro da equipe na competição.

Além da vitória, Fonseca ainda conquistou o prêmio de melhor jogada do dia. Confira:

 

Existia uma expectativa para que João enfrentasse Carlos Alcaraz, atual número 1 do ranking mundial. Com a ausência do brasileiro, o duelo não irá ocorrer.

O time de João está vencendo a disputa por 9 x 3.

Confira as partidas deste domingo:

Alcaraz/Ruud x Michelsen/Opelka
Mensik x De Minaur
Alcaraz x Cerundolo
Zverev x Fritz

 

