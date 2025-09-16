João Fonseca e Roger Federer se encontram antes da Laver Cup; confira

Momento importante para João Fonseca. Nesta terça-feira (16/9), o tenista, atual número 42 no ranking da ATP, utilizou as redes sociais para divulgar um encontro especial em Berlim, na Alemanha, local que acontecerá a Laver Cup. O brasileiro esteve com Roger Federer.
Através de uma publicação no instagram, João Fonseca postou uma foto ao lado do tenista suíço e comentou: “Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Roger Federer”.
João Fonseca disputa a Laver Cup entre os dias 19 e 21 de setembro. O jovem tenista brasileiro deve atuar pelo Time Mundo. A competição coloca frente a frente tenistas europeus contra o resto do mundo.