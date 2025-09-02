João Fonseca integra quinteto brasileiro convocado para Copa Davis







O time brasileiro que enfrentará a Grécia fora de casa pelo Grupo Mundial 1 da tradicional Copa Davis já está definido. O jovem carioca João Fonseca, número 45 do mundo lidera a lista, que tem também o paranaense Thiago Wild (143º no ranking), o campinense Maheus Pucinelli (281º) e a parceria do gaúcho Rafael Matos com o mineiro Marcelo Melo, respectivamente 48º e 52º no ranking mundial de duplas. O quinteto foi anunciado nesta terça-feira (2) pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Os jogos ocorrerão em quadra de piso rápido nos dias 13 e 14 de setembro, em Atenas. A vitória do Brasil garantirá o retorno do país à fase classificatória na próxima temporada.

Notícias relacionadas:

Os convocados hoje (2) são os mesmos que defenderam a amarelinha fora de casa contra a França em fevereiro, na fase classificatória do Final 8 da Copa Davis (oito melhores seleções). Na ocasião, o Brasil foi superado pela França por 4 a 0. Apesar do revés, o técnico Jaime Oncis repetiu a lista pois confia que o momento atual dos jogadores é diferente do início do ano.

“O João que vem jogando muito bem em seu segundo ano como profissional no circuito, uma temporada com várias experiências e novas vivências. O Wild e o Pucinelli fizeram parte da equipe no último confronto diante da França e nessas condições, nesse tipo de piso, são jogadores que se adaptam bem. A dupla com o Marcelo e com o Rafa que estão jogando juntos há dois anos e vem de uma conquista importante em Winston-Salem [Estados Unidos], praticamente com as mesmas condições que iremos enfrentar diante dos gregos em um piso duro e quadra outdoor. Então estamos bastante confiantes, acreditamos muito que podemos voltar de Atenas com uma vitória e contamos com o apoio de toda a torcida brasileira”, afirmou o treinador.

Brasil e Grécia se enfrentaram apenas uma vez na Copa Davis, lá se vão mais de seis décadas. Em 1963, dupla amarelinha formada por José Edison Mandarino e Ronald Barros derrotou os gregos Nikolaos Kalyvas e Nicky Kalogeropoulos por 3 jogos a 2.

Formato da competição

Estão previstas ao todo cinco partidas. No primeiro dia, 13 de setembro (um sábado), a partir das 11h (horário de Brasília), haverá duas partidas de simples em sequência. No domingo (14), às 10h, será disputado jogo de duplas e outro de simples. Se houver empate ao final dos quatro embates, ocorrerá mais uma partida de simples para definir a seleção vencedora.

Perfil dos convocados

João Fonseca – número 1 do Brasil, o carioca de 19 anos competirá pela quarta vez na carreira na Copa Davis. João iniciou a temporada de 2025 na 145º posição no ranking mundial e rapidamente começou a ascender. No final de fevereiro, o carioca entrou no top 100 após conquistar o ATP de Buenos Aires, seu primeiro título profissional. A partir daí, passou a ser convidado a disputar os principais torneios do circuito como o Masters 1000 e os Grand Slam. Em março foi campeão do Challenger de Phoenix e subiu mais 20 posições. Desde então, o brasileiro virou um expoente do tênis mundial e ocupa atualmente a 45ª posição.

Thiago Wild – tenista paranaense de 25 anos é o segundo melhor do País. Está é a nona vez que Thiago é convocado para a competição. Soma ao todo nove títulos, cinco deles no ATP Challenger. Conquistou o Chile Open 2020 ao derrotar na final o norueguês Casper Ruud. Três anos depois, avançou à terceira rodada de Roland Garros, ao eliminar o russo Daniil Medvedev, na época número 2 do mundo.

Matheus Pucinelli – nascido em Campinas (SP), o tenista de 25 anos é o número 6 do Brasil. Possui cinco títulos, entre eles o Challenger 50 no Chile (2023). Matheus se prepara para sua quinta participação na Copa Davis.

Marcelo Melo – mais experiente do quinteto, o mineiro de 41 anos vai disputar a Copa Davis pela 27ª vez na carreira. Marcelo é o número 1 do mundo em duplas. Ele coleciona 40 títulos no circuito internacional, incluindo dois Grand Slams (Roland Garros em 2015 e Wimbledon em 2017) e nove Masters 1000.

Rafael Matos – o gaúcho de 29 anos é bicampeão do Rio Open, possui nove conquistas de ATP 250, a mais recente foi em agosto – o Torneio de Winston-Salem (EUA), ao lado de Marcelo Melo -, dois ATP 500 e o Australian Open 2023 de duplas mistas ao lado da compatriota Luísa Stefani. Rafael ocupa a 48ª posição no ranking mundial de duplas.