João Fonseca sobe no ranking da ATP e bate marca do tênis nacional

João Fonseca alcançou mais um feito na carreira. Após vencer a estreia no US Open, o jovem chegou ao 42º lugar no ranking da ATP, melhor posição na lista. O carioca foi eliminado do torneio na segunda rodada.

O resultado coloca o tenista como o 9º brasileiro mais bem colocado da história do circuito masculino. Fonseca aparece atrás de atletas como Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci e Fernando Meligeni.

Considerando também o ranking feminino da WTA, ele aparece como o 12º melhor brasileiro de todos os tempos e o único representante verde e amarelo no top 100. Com 1.129 pontos, ele não pode ser ultrapassado por rivais diretos.

No US Open, o tenista perdeu na segunda rodada diante do tcheco Tomáš Macháč, número 22 do mundo. Apesar da eliminação, o saldo de 2025 é positivo. Ele já conquistou dois títulos nesta temporada: o ATP 250 de Buenos Aires e o Challenger de Phoenix. Foi o primeiro ano completo de Fonseca no circuito principal.

Até dezembro, ele deve disputar a Copa Davis e a Laver Cup, além de definir a agenda de torneios da reta final da temporada.