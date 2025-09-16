João Guilherme teria tido crise de ciúmes ao ver Marquezine com J Balvin em after do The Town

Após o encerramento do The Town, no domingo (14/9), uma after party organizada por Pedro Sampaio, em São Paulo, reuniu celebridades — entre elas Bruna Marquezine, J Balvin e João Guilherme. De acordo com o colunista Matheus Baldi (Fofocalizando/SBT), o ator não teria gostado de ver a ex-namorada “de conversinha” com o cantor colombiano e teve uma crise de ciúmes no local. Metrópoles+1

Além do bastidor, veículos registraram que Bruna e João foram vistos deixando o evento quase juntos, o que alimentou rumores de reconciliação — embora nenhum dos dois tenha confirmado qualquer retomada do relacionamento. Terra+1

Dias antes, em meio a comentários sobre um suposto affair com o empresário Álan Faria Bissoli, Bruna publicou nos stories um meme de uma galinha olhando no espelho com a frase “Se deixa em paz, véi”, interpretado como uma indireta aos boatos. Terra+1

EXCLUSIVO! Segundo informações de Matheus Baldi, João Guilherme teria tido uma crise de ciúmes com Bruna Marquezine no after do The Town neste final de semana! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/Gtz8qEm5Bb — Fofocalizando (@pfofocalizando) September 15, 2025

O after reuniu um “elenco” estrelado — o próprio Pedro Sampaio postou fotos com Marquezine, J Balvin e Luísa Sonza — e teve ampla repercussão nas páginas de celebridades. Até a última atualização, assessorias e envolvidos não haviam se manifestado sobre o suposto episódio de ciúmes. gshow

Fonte: Metrópoles (col. Fábia Oliveira); Gshow; Terra; publicações de Matheus Baldi nas redes. Instagram+4Metrópoles+4gshow+4

✍️ Redigido por ContilNet