João Pedro é eleito melhor jogador do mês pelos torcedores do Chelsea

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Chelsea anunciou, nesta quarta-feira (3/9), que João Pedro foi eleito o Jogador do Mês de agosto em votação no app oficial do clube. O atacante brasileiro de 23 anos levou 77% dos votos dos torcedores. Moisés Caicedo ficou em segundo, com 11%, e Estêvão completou o pódio, com 4%. Chelsea FC

Em agosto, João Pedro engatou grande início de temporada: marcou o primeiro gol na Premier League pelos Blues e deu duas assistências na vitória por 5 x 1 sobre o West Ham; depois, voltou a balançar a rede contra o Fulham. Chelsea FC

Visionhaus/Getty Images

Recém-chegado do Brighton, o brasileiro já havia brilhado no Mundial de Clubes deste ano, disputado nos Estados Unidos, com dois gols na semifinal diante do Fluminense. ESPN.com

📌 Fonte: Chelsea FC (site oficial) e ESPN. Chelsea FCESPN.com
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.