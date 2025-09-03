João Pedro é eleito melhor jogador do mês pelos torcedores do Chelsea

O Chelsea anunciou, nesta quarta-feira (3/9), que João Pedro foi eleito o Jogador do Mês de agosto em votação no app oficial do clube. O atacante brasileiro de 23 anos levou 77% dos votos dos torcedores. Moisés Caicedo ficou em segundo, com 11%, e Estêvão completou o pódio, com 4%. Chelsea FC

Em agosto, João Pedro engatou grande início de temporada: marcou o primeiro gol na Premier League pelos Blues e deu duas assistências na vitória por 5 x 1 sobre o West Ham; depois, voltou a balançar a rede contra o Fulham. Chelsea FC

Recém-chegado do Brighton, o brasileiro já havia brilhado no Mundial de Clubes deste ano, disputado nos Estados Unidos, com dois gols na semifinal diante do Fluminense. ESPN.com

📌 Fonte: Chelsea FC (site oficial) e ESPN. Chelsea FCESPN.com

✍️ Redigido por ContilNet