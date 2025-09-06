06/09/2025
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”

O filho do apresentador esteve na 1ª noite do The Town 2025 neste sábado (6), em São Paulo

O apresentador João Silva, 21, abriu o jogo sobre a recuperação de seu pai, Faustão, 75, que recebeu alta médica no último dia 28 de agosto, após ficar mais de três meses internado devido a uma infecção bacteriana aguda, e passar por dois transplantes de órgãos – rim e fígado.

João Silva e a namorada, Isabella Kherlakian, no The Town 2025 • Marcelo Sá Barreto/AgNews

“Ele está bem. A recuperação é dia após dia, mas está indo bem. Acho que, em dois meses, já veremos uma bela melhora”, garantiu o apresentador.

O herdeiro também detalhou o prognóstico dos médicos. “É de recuperação, com cautela, muito treinamento físico e fisioterapia. Ele está consciente, comunicativo, do jeito dele mesmo. Meu pai é muito forte, não tem jeito”, acrescentou.

Ainda em entrevista durante a 1º noite de The Town 2025, neste sábado (6), João fez um balanço sobre sua recente festa de aniversário que reuniu amigos, familiares e muitos famosos.

“Dei muita risada, me diverti muito. Foi muito legal. Só tenho gratidão pelas pessoas que foram, pela imprensa. Foi muito divertido”, garantiu à CNN, e negou alguma fofoca nos bastidores.

“Acho que o que tinha já saiu, não tem mais nada. Foi aquilo mesmo. A galera se divertiu, se entregou”, disse por fim.

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

