João Silva reúne famosos e recebe Travis Scott em after exclusivo

João Silva foi o responsável por uma das festas mais comentadas do fim de semana em São Paulo. No sábado (6/9), depois de encerrar o primeiro dia do The Town como atração principal, Travis Scott seguiu para um after organizado pelo filho de Faustão em uma casa noturna no centro da capital.

Além da badalação, os convidados puderam assistir a um pocket show exclusivo do rapper. “Como é bom te receber na minha casa, meu amigo!”, publicou João em seu Instagram, ao compartilhar fotos com o artista.

Segundo a revista Quem, o evento também serviu como recepção para Lauryn Hill, que dividiu o palco com Scott na noite de abertura do festival. O after reuniu ainda nomes de peso da cena nacional, como Maisa, Bruna Marquezine, João Guilherme, Sasha Meneghel e a influenciadora Blogueirinha.

Vini Jr e Travis Scott

Essa não é a primeira passagem de Travis Scott pelo Brasil. Em julho, ele marcou presença na festa de 25 anos de Vini Jr., no Rio de Janeiro, onde foi a principal atração musical. Já no ano passado, o rapper comandou uma das noites do Rock in Rio, reforçando a relação próxima com o público brasileiro.