Joe Biden passa por cirurgia para combater câncer de pele

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden passou recentemente por uma cirurgia para remover células cancerígenas de sua pele, meses após ser diagnosticado com câncer na próstata. O gabinete pessoal do democrata informou que ele se recupera bem.

O procedimento é conhecido como cirurgia de Mohs, frequentemente usado para tratar as formas mais comuns da doença. A ação remove camadas de tecido até que não restem mais células cancerígenas.

Leia também

De acordo com informações da NBC News divulgadas na quinta-feira (4/9), não está claro exatamente quando Biden fez a intervenção. Ele foi fotografado saindo de uma igreja em Greenville, em Delaware, no final do mês passado, com uma grande incisão visível na cabeça.

O ex-presidente, de 82 anos, tirou células cancerígenas da pele durante seu mandato como presidente (2021-2025). Em 2023, uma lesão na pele foi eliminada de seu peito durante um exame físico de rotina, informou seu médico, o doutor Kevin O’Connor, em um memorando na época.