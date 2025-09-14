Joelma celebra música paraense no The Town: “Estou sonhando acordada”

Um dos destaques da programação do último dia de The Town neste domingo (14), a cantora Joelma – que se apresenta ao lado de Dona Onete, Gaby Amarantos e Zainara – refletiu sobre o espaço dado à música paraense no festival.

“Estou muito feliz, eu que sempre lutei pela música do Norte, com corpo, alma e coração. Estou sonhando acordada vendo tudo isso acontecer, essa valorização, porque foi bem difícil no início. A gente conquistou muita coisa, abriu portas e a galera, agora, está vindo com segurança” – O encontro que reúne artistas de diferentes gerações da região acontece no palco The One.

Questionada sobre um eventual convite para a próxima edição do Rock in Rio – marcado para setembro de 2026 – Joelma, 51, não hesitou ao considerar a participação ainda inédita no festival. “Se me chamar eu vou. A gente tá em um momento de celebração, quatro gerações se encontrando. Todas nós cantando o nosso estado, a nossa cultura, mas uma completamente diferente da outra. Aí a gente e olha e diz ‘que riqueza a gente tem na nossa música paraense’.”

Joelma e Mariah em Belém

A cantora, inclusive, já tem compromisso marcado na agenda. No dia 17 de setembro, Joelma sobe ao palco do festival “Amazônia Para Sempre”, em comemoração à realização da COP 30 em Belém. A artista comentou sobre a oportunidade de dividir o palco com a diva pop americana Mariah Carey, 56. “Muito feliz, né? um sonho realizado. Poder estar no mesmo palco que Mariah, uma artista internacional, com muitos anos de carreira. Para mim, ela é a maior intérprete do nosso planeta, não tem outra.”

30 anos de carreira

Em 2025, Joelma completou 30 anos de carreira, desde que se lançou à vida artística à frente da banda Calypso. Ao ser indagada sobre planejamentos futuros, a artista refletiu. “Eu nunca almejei nada. Graças a deus, eu vou colando a minha vida nas mãos de deus e ele vai me encaminhando. Eu não faço projetos. As coisas vão acontecendo e eu fico só assistindo e agradecendo. Acho que a gratidão é tudo.

Em uma auto avaliação sobre as diferentes fases da estrada artística, a cantora revela como enfrentou os momentos mais críticos. “Costumo dizer que, às vezes, o melhor lugar se chama fundo do poço. Toda vez que tu vai no fundo do poço, você surge de lá mais forte. Então não tenha medo do fundo do poço, só agradece”