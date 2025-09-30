Jogador da NFL fica com a perna ao contrário em lesão chocante; veja

Owide receiver Tyreek Hill, do Miami Dolphins, assustou torcedores e companheiros de equipe ao sofrer uma grave lesão no joelho durante a vitória sobre o New York Jets, no Monday Night Football desta segunda-feira (29).

O incidente ocorreu no início do terceiro quarto, quando Hill foi derrubado em uma jogada pela lateral do campo. A queda forçada fez com que sua perna dobrasse de forma anormal. Ele recebeu atendimento ainda no gramado, teve o joelho imobilizado e deixou a partida de maca sob aplausos da torcida.

Após o ocorrido, a franquia de Miami informou que o jogador foi encaminhado a um hospital próximo para a realização de exames de imagem e observação médica.

Segundo o jornalista Adam Schefter, da ESPN, a suspeita inicial é de uma luxação no joelho, o que pode afastar Hill dos gramados por tempo indeterminado.

Antes da lesão, o wide receiver vinha sendo um dos principais destaques dos Dolphins, com seis recepções em seis passes completados para um total de 67 jardas, incluindo um avanço de 28 jardas.