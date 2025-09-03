Jogador do Sport se desculpa com Jair, do Vasco, após entrada dura

Aderlan, do Sport, utilizou as redes sociais para pedir desculpas a Jair, do Vasco, após entrada que resultou em múltiplas contusões. O volante cruzmaltino rompeu os ligamentos cruzado anterior e colateral medial, além de sofrer lesão no menisco e osteocondral.

“Gostaria de pedir desculpas publicamente ao colega de profissão, Jair, volante do Vasco. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo no lance – meu foco sempre esteve na bola. […] Desejo uma recuperação rápida e plena, para que ele volte a jogar o quanto antes. Que Deus abençoe você e sua família, Jair”, declarou.

Leia também

Aderlan ainda revelou que está sendo alvo de ataques e ofensas na web. “Fui surpreendido com ameaças e ofensas direcionadas à minha esposa e à minha filha, vindas de torcedores do Vasco. […] Lamento muito esse tipo de atitude e faço um apelo para que cessem os ataques. Não vou aceitar esse tipo de ameaça. Todas as contas responsáveis pelas mensagens já foram identificadas e serão encaminhadas às autoridades policiais”, disse.

Jair revelou contato com o adversário e mandou um recado aos torcedores. “Quero pedir encarecidamente que cessem os ataques, em respeito a mim e a ele, que inclusive, humana e surpreendentemente, me ligou para saber como eu estava e desejar uma boa recuperação. Ao entrarmos em campo, nós, atletas, estamos suscetíveis a nos lesionarmos e lesionarmos colegas de profissão, ainda que não haja intenção”, encerrou.