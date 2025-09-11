Jogador equatoriano é morto em ataque a tiros dentro de hotel. Confira

Um ataque armado deixou quatro pessoas mortas e duas feridas na noite de quarta-feira (10/9), em um hotel localizado na cidade de Manta, na costa do Equador. Entre as vítimas está o jogador Maicol Valencia, de 23 anos, apresentado no mesmo dia do ocorrido ao time Exapromo Costa, da segunda divisão do futebol equatoriano.
Leia também
-
Campeão da Copa do Mundo com a França anuncia aposentadoria
-
Uefa define sede para final da Champions League 2026/2027
-
Conmebol anuncia mudança na sede da Sul-Americana. Confira novo local
De acordo com a polícia, os criminosos vestiam uniformes semelhantes aos da corporação e dispararam contra um grupo de pessoas hospedadas no local. Testemunhas afirmaram que os agressores chegaram em uma van branca, depois encontrada incendiada em outro ponto da cidade.
Confira a publicação do time:
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por EXAPROMO COSTA F.C (@exapromo.costa.fc)
O clube Exapromo informou que Valencia não era o alvo da ação e classificou a morte como uma fatalidade. Um segundo atleta da equipe foi baleado e segue internado.
Segundo comunicado do clube: “Valencia foi vítima colateral do ataque dirigido a outras pessoas não filiadas ao nosso clube”.
2 imagensFechar modal.1 de 2
Jogador foi morto no hotel por tiros
Divulgação/Exapromo Costa2 de 2
Maicol havia sido apresentado nesta quarta (10/9)
Divulgação/Exapromo Costa
Manta é considerada uma das áreas mais violentas do Equador, onde disputas entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas têm intensificado a escalada de homicídios.