Jogador equatoriano é morto em ataque a tiros dentro de hotel. Confira

Um ataque armado deixou quatro pessoas mortas e duas feridas na noite de quarta-feira (10/9), em um hotel localizado na cidade de Manta, na costa do Equador. Entre as vítimas está o jogador Maicol Valencia, de 23 anos, apresentado no mesmo dia do ocorrido ao time Exapromo Costa, da segunda divisão do futebol equatoriano.

De acordo com a polícia, os criminosos vestiam uniformes semelhantes aos da corporação e dispararam contra um grupo de pessoas hospedadas no local. Testemunhas afirmaram que os agressores chegaram em uma van branca, depois encontrada incendiada em outro ponto da cidade.

O clube Exapromo informou que Valencia não era o alvo da ação e classificou a morte como uma fatalidade. Um segundo atleta da equipe foi baleado e segue internado.

Segundo comunicado do clube: “Valencia foi vítima colateral do ataque dirigido a outras pessoas não filiadas ao nosso clube”.

Jogador foi morto no hotel por tiros

Maicol havia sido apresentado nesta quarta (10/9)

Manta é considerada uma das áreas mais violentas do Equador, onde disputas entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas têm intensificado a escalada de homicídios.