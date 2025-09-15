jogos-da-juventude-2025:-confira-o-quadro-de-medalhas-atualizado

Brasília é o palco, no período de 10 a 25 de setembro, dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país. Após o dia de competições desta segunda-feira (15/9), São Paulo segue na liderança do quadro de medalhas, com 25 ouros, 22 pratas e 19 bronzes.
O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília pelo canal do portal no YouTube.
O Distrito Federal se manteve na 5ª colocação no quadro de medalhas. A delegação soma, ao todo, sete medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.
Durante esta segunda-feira (15/9), foram disputadas as seguintes modalidades: wrestling, futsal, vôlei de praia e basquetebol. O Amapá foi o destaque do dia, ganhando três medalhas na luta livre.
Confira o quadro de medalhas atualizado:
São Paulo → 25 | 22| 19
Rio de Janeiro → 14| 25| 12
Paraná → 14 | 20| 19
Santa Catarina → 14 | 9| 14
Distrito Federal → 7| 5| 4
Rio Grande do Sul → 7| 3| 9
Mato Grosso do Sul → 6| 3| 6
Maranhão → 6| 1| 0
Mato Grosso → 4| 2| 2
Pernambuco → 3| 3| 11
Minas Gerais → 2| 5| 5
Paraíba → 2 | 1| 2
Rio Grande do Norte → 2| 1| 2
Goiás → 1| 3| 3
Espírito Santo → 1| 1| 4
Amapá → 1| 1| 1
Alagoas → 1| 0| 1
Roraima → 1| 0| 1
Amazonas → 0| 4| 3
Sergipe → 0| 2| 0
Rondônia → 0| 0| 2
Ceará/ Pará/Bahia/ Piauí → 0| 0| 1
Futsal
Wrestling
Vôlei de Praia
Wagner Araújo / COB
A competição
Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.
Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.
A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.
Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.
A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.