Jogos da Juventude 2025: confira o quadro de medalhas atualizado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
jogos-da-juventude-2025:-confira-o-quadro-de-medalhas-atualizado

Brasília é o palco, no período de 10 a 25 de setembro, dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país. Após o dia de competições desta segunda-feira (15/9), São Paulo segue na liderança do quadro de medalhas, com 25 ouros, 22 pratas e 19 bronzes.

Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília pelo canal do portal no YouTube.

O Distrito Federal se manteve na 5ª colocação no quadro de medalhas. A delegação soma, ao todo, sete medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.

Durante esta segunda-feira (15/9), foram disputadas as seguintes modalidades: wrestling, futsal, vôlei de praia e basquetebol. O Amapá foi o destaque do dia, ganhando três medalhas na luta livre.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo →🥇 25 | 🥈 22| 🥉 19
Rio de Janeiro →🥇 14| 🥈25| 🥉 12
Paraná →🥇 14 | 🥈 20| 🥉 19
Santa Catarina →🥇 14 | 🥈 9| 🥉 14
Distrito Federal →🥇 7| 🥈 5| 🥉 4
Rio Grande do Sul →🥇 7| 🥈 3| 🥉 9
Mato Grosso do Sul →🥇 6| 🥈 3| 🥉 6
Maranhão →🥇 6| 🥈 1| 🥉 0
Mato Grosso →🥇 4| 🥈 2| 🥉 2
Pernambuco →🥇 3| 🥈 3| 🥉 11
Minas Gerais →🥇 2| 🥈 5| 🥉 5
Paraíba →🥇 2 | 🥈 1| 🥉 2
Rio Grande do Norte →🥇 2| 🥈 1| 🥉 2
Goiás →🥇 1| 🥈 3| 🥉 3
Espírito Santo →🥇 1| 🥈 1| 🥉 4
Amapá →🥇 1| 🥈 1| 🥉 1
Alagoas →🥇 1| 🥈 0| 🥉 1
Roraima →🥇 1| 🥈 0| 🥉 1
Amazonas →🥇 0| 🥈 4| 🥉 3
Sergipe →🥇 0| 🥈 2| 🥉 0
Rondônia →🥇 0| 🥈 0| 🥉 2
Ceará/ Pará/Bahia/ Piauí →🥇 0| 🥈 0| 🥉 1

3 imagensWrestling Vôlei de PraiaFechar modal.1 de 3

Futsal

Abelardo Mendes Jr/COB2 de 3

Wrestling

Juliana Avila/COB3 de 3

Vôlei de Praia

Wagner Araújo / COB

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost