Jogos da Juventude 2025: confira o quadro de medalhas atualizado

Brasília é o palco, no período de 10 a 25 de setembro, dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país. Após o dia de competições de sábado (13/9), São Paulo disparou na liderança do quadro de medalhas, com 24 ouros, 22 pratas e 18 bronzes.

O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília pelo canal do portal no YouTube.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo → 24 | 22| 18

Paraná → 14 | 19| 19

Santa Catarina → 14 | 9| 13

Rio de Janeiro → 12| 23| 12

Distrito Federal → 7| 5| 4

Rio Grande do Sul → 7| 3| 8

Mato Grosso do Sul → 6| 3| 6

Maranhão → 6| 1| 0

Mato Grosso → 4| 2| 1

Pernambuco → 3| 2| 11

Minas Gerais → 2| 5| 5

Paraíba → 2 | 0| 1

Goiás → 1| 3| 2

Espírito Santo → 1| 1| 3

Rio Grande do Norte → 1| 1| 1

Alagoas → 1| 0| 1

Amazonas → 0| 3| 2

Sergipe → 0| 2| 0

Ceará/ Pará/ Roraima → 0| 0| 1

O Distrito Federal subiu duas posições e encerrou o dia em quinto lugar no quadro de medalhas. Ao todo, o DF conta com sete ouros, cinco pratas e quatro bronzes. Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro completam o top 5, em 2°, 3° e 4° lugar, respectivamente.

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.