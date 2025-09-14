Jogos da Juventude 2025: confira o quadro de medalhas atualizado

Brasília é o palco, no período de 10 a 25 de setembro, dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país. Após o dia de competições de sábado (13/9), São Paulo disparou na liderança do quadro de medalhas, com 24 ouros, 22 pratas e 18 bronzes.

O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília pelo canal do portal no YouTube.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo →🥇 24 | 🥈 22| 🥉 18
Paraná →🥇 14 | 🥈 19| 🥉 19
Santa Catarina →🥇 14 | 🥈 9| 🥉 13
Rio de Janeiro →🥇 12| 🥈23| 🥉 12
Distrito Federal →🥇 7| 🥈 5| 🥉 4
Rio Grande do Sul →🥇 7| 🥈 3| 🥉 8
Mato Grosso do Sul →🥇 6| 🥈 3| 🥉 6
Maranhão →🥇 6| 🥈 1| 🥉 0
Mato Grosso →🥇 4| 🥈 2| 🥉 1
Pernambuco →🥇 3| 🥈 2| 🥉 11
Minas Gerais →🥇 2| 🥈 5| 🥉 5
Paraíba →🥇 2 | 🥈 0| 🥉 1
Goiás →🥇 1| 🥈 3| 🥉 2
Espírito Santo →🥇 1| 🥈 1| 🥉 3
Rio Grande do Norte →🥇 1| 🥈 1| 🥉 1
Alagoas →🥇 1| 🥈 0| 🥉 1
Amazonas →🥇 0| 🥈 3| 🥉 2
Sergipe →🥇 0| 🥈 2| 🥉 0
Ceará/ Pará/ Roraima →🥇 0| 🥈 0| 🥉 1

O Distrito Federal subiu duas posições e encerrou o dia em quinto lugar no quadro de medalhas. Ao todo, o DF conta com sete ouros, cinco pratas e quatro bronzes. Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro completam o top 5, em 2°, 3° e 4° lugar, respectivamente.

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.

