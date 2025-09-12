jogos-da-juventude-2025:-provas-de-atletismo-seguem-nesta-sexta

O Metrópoles transmite no YouTube, ao vivo e com imagens, mais um dia agitado de competições do atletismo nos Jogos da Juventude 2025, na manhã desta sexta-feira (12/9).

Os atletas competem por uma medalha nos Jogos da Juventude 2025, nas modalidades de marcha atlética (5km), salto em altura, 400m masculino e femino e revezamento 4/100m.

Assista às disputas do atletismo:

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, foi realizada em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu nessa quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.