Jogos da Juventude 2025: veja como foi a abertura em Brasília

Brasília sedia entre os dias 10 e 25 de setembro os Jogos da Juventude 2025. A capital federal se torna palco de uma competição que reúne mais de 4,8 mil atletas disputando 20 modalidades esportivas. Nesta quarta-feira (10/9), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (Cicb), foi realizada a cerimônia de abertura do torneio, e contou com personalidades como Bruninho, Arthur Zanetti e Ligia Silva, expoentes do esporte no país.

O Metrópoles promove a cobertura integral do evento com transmissões ao vivo e com imagens pelo Youtube do portal.

A abertura dos Jogos da Juventude teve como ponto alto o acendimento da pira, instalada entre dois marcos da capital: o Museu Nacional e a Catedral Metropolitana. A chama permanecerá nos próximos dias no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, acompanhando o clima das competições.

O percurso da tocha começou no alto do Museu Nacional com a velocista Rosângela Santos e passou pelas mãos de Renato Rezende, Guilherme Toldo, Ligia Silva, Luccas Abreu e Fernando Scheffer. Depois, Arthur Zanetti deu continuidade ao revezamento até que Bruninho Rezende, embaixador desta edição, encerrou o trajeto levando o fogo simbólico ao local onde a pira foi acesa.

Ao cumprir a missão, Bruninho ressaltou o simbolismo de reviver sua trajetória olímpica e destacou a responsabilidade de inspirar jovens atletas que buscam seguir pelo mesmo caminho.

O Distrito Federal entra na disputa com 235 competidores, muitos deles beneficiados pelo programa Bolsa Atleta. Para além da busca por medalhas, o torneio tem forte caráter educativo, estimulando o intercâmbio cultural entre estados e a formação cidadã dos jovens. A programação paralela inclui atividades de combate ao racismo, prevenção às drogas e incentivo à vacinação, em espaços interativos montados especialmente para o público.

A programação completa dos dias de competição está sendo divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Clique aqui para acessar.