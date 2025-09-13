Jogos da Juventude 2025: veja disputa do Tiro Ao Arco

Escrito por Metrópoles
O Metrópoles transmite no YouTube, ao vivo e com imagens, mais um dia de provas nos Jogos da Juventude 2025, na manhã deste sábado (13/9). Os atletas disputam o Tiro Ao Arco.

Acompanhe ao vivo:

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, foi realizada em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

