jogos-da-juventude-2025:-veja-o-quadro-de-medalhas-atualizado

Brasília é o palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Após o dia de competições desta terça-feira (16/9), o estado de São Paulo continua na liderança. Ao todo, foram conquistadas 30 medalhas de ouro, 24 de prata e 21 de bronze.

O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube. Nesta terça-feira (16/9), foram disputadas as seguintes modalidades: Wrestling, Futsal, Águas Abertas, Remo Virtual, Basquetebol, Vôlei de Praia, Triathlon.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo → 30 | 24| 21

Rio de Janeiro → 17| 25| 14

Paraná → 14 | 21| 20

Santa Catarina → 14 | 10| 18

Maranhão → 9| 1| 0

Distrito Federal → 7| 6| 4

Rio Grande do Sul → 7| 3| 9

Mato Grosso do Sul → 6| 3| 7

Mato Grosso → 4| 2| 2

Pernambuco → 3| 3| 11

Minas Gerais → 2| 5| 5

Rio Grande do Norte → 2 | 2| 4

Delegação de Remo → 2| 2| 2

Paraíba → 2| 1| 3

Goiás → 1| 4| 3

Espírito Santo → 1| 2| 5

Amapá → 1| 1| 1

Alagoas → 1| 0| 2

Roraima → 1| 0| 1

Amazonas → 0| 5| 3

Sergipe → 0| 2| 1

Rondônia → 0| 1| 2

Pará → 0| 1| 1

Bahia/Ceará/ Piauí → 0| 0| 1

São Paulo foi quem se mais destacou, com nove medalhas conquistadas. Entre as principais estão as cinco conquistas de ouro, que fizeram com que se isolassem ainda mais do segundo colocado, Rio de Janeiro.

Os paulistanos tem 30 medalhas de ouro, enquanto os cariocas tem 17. Outra delegação que chamou atenção foi a do Maranhão.

Nesta terça-feira (16/9), eles subiram da oitava para a quinta posição, após conquistarem três medalhas de ouro. Com este resultado, o Distrito Federal, que ganhou apenas uma prata, caiu para sexto.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Águas Abertas

Gabriel Heusi / COB 2 de 7

Wrestling

Washington Alves/COB 3 de 7

Remo Virtual

Juliana Avila/COB 4 de 7

Triathlon

Wagner Araújo / COB 5 de 7

Futsal

Abelardo Mendes Jr/COB 6 de 7

Basquete

Washington Alves/COB 7 de 7

Vôlei de Praia

Wagner Araújo / COB

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Leia também

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.