24/09/2025
Jogos da Juventude 2025: veja o quadro de medalhas dessa terça (23/9)

Brasília é o palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Após o dia de competições desta terça-feira (23/9), o estado de São Paulo continua na liderança. Ao todo, a delegação conquistou 42 medalhas de ouro, 32 de prata e 31 de bronze, com um total de 105 pódios.

Metrópoles transmite ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube. Nessa terça (23/9), foram disputadas as seguintes modalidades: Badminton, Taekwondo, Vôlei, Judô, Handebol e Ginástica Rítmica.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo →🥇 42 | 🥈 32| 🥉 31
Rio de Janeiro →🥇 27| 🥈29| 🥉 22
Paraná →🥇 20 | 🥈 26| 🥉 30
Santa Catarina →🥇 19 | 🥈18| 🥉 26
Maranhão →🥇 11| 🥈2| 🥉2
Rio Grande do Sul →🥇 8| 🥈5| 🥉10
Mato Grosso do Sul →🥇8| 🥈3| 🥉 13
Distrito Federal →🥇7| 🥈7| 🥉 9
Pernambuco →🥇5| 🥈 8| 🥉15
Mato Grosso →🥇5| 🥈 2| 🥉 4
Minas Gerais →🥇 4| 🥈 7| 🥉 6
Rio Grande do Norte →🥇 2 | 🥈4| 🥉 11
Paraíba →🥇 2| 🥈 4| 🥉 6
Espírito Santo →🥇 2| 🥈 3| 🥉 7
Goiás →🥇 1| 🥈4| 🥉 3
Piauí →🥇 1| 🥈 1| 🥉 2
Amapá/Bahia →🥇 1| 🥈 1| 🥉 1
Alagoas →🥇 1| 🥈 0| 🥉3
Roraima →🥇 1| 🥈 0| 🥉 2
Amazonas →🥇 0| 🥈 6| 🥉 4
Rondônia →🥇 0| 🥈2| 🥉 2
Sergipe →🥇 0| 🥈 2| 🥉 1
Pará →🥇 0| 🥈 1| 🥉 5
Ceará →🥇 0| 🥈 0| 🥉 6
Acre →🥇 0| 🥈 0| 🥉 0

A delegação de São Paulo lidera com folga o quadro de medalhas, com 105 pódios, 27 a mais que o Rio de Janeiro. Ao todo, são 42 de ouro, 32 de prata e 31 de bronze.

O Distrito Federal está na oitava posição, com 23 premiações, sendo sete de ouro, sete de prata e nove de bronze.

Nesta quarta-feira (24/9), os atletas disputam handebol e voleibol. As competições contam com transmissão ao vivo e com imagens no YouTube do Metrópoles.

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.

