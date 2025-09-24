Jogos da Juventude 2025: veja o quadro de medalhas dessa terça (23/9)

Brasília é o palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Após o dia de competições desta terça-feira (23/9), o estado de São Paulo continua na liderança. Ao todo, a delegação conquistou 42 medalhas de ouro, 32 de prata e 31 de bronze, com um total de 105 pódios.
O Metrópoles transmite ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube. Nessa terça (23/9), foram disputadas as seguintes modalidades: Badminton, Taekwondo, Vôlei, Judô, Handebol e Ginástica Rítmica.
Confira o quadro de medalhas atualizado:
São Paulo → 42 | 32| 31
Rio de Janeiro → 27| 29| 22
Paraná → 20 | 26| 30
Santa Catarina → 19 | 18| 26
Maranhão → 11| 2| 2
Rio Grande do Sul → 8| 5| 10
Mato Grosso do Sul →8| 3| 13
Distrito Federal →7| 7| 9
Pernambuco →5| 8| 15
Mato Grosso →5| 2| 4
Minas Gerais → 4| 7| 6
Rio Grande do Norte → 2 | 4| 11
Paraíba → 2| 4| 6
Espírito Santo → 2| 3| 7
Goiás → 1| 4| 3
Piauí → 1| 1| 2
Amapá/Bahia → 1| 1| 1
Alagoas → 1| 0| 3
Roraima → 1| 0| 2
Amazonas → 0| 6| 4
Rondônia → 0| 2| 2
Sergipe → 0| 2| 1
Pará → 0| 1| 5
Ceará → 0| 0| 6
Acre → 0| 0| 0
O Distrito Federal está na oitava posição, com 23 premiações, sendo sete de ouro, sete de prata e nove de bronze.
Nesta quarta-feira (24/9), os atletas disputam handebol e voleibol. As competições contam com transmissão ao vivo e com imagens no YouTube do Metrópoles.
A competição
Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.
Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.
A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.
Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.
A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.