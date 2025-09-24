Jogos da Juventude 2025: veja o quadro de medalhas dessa terça (23/9)

Brasília é o palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Após o dia de competições desta terça-feira (23/9), o estado de São Paulo continua na liderança. Ao todo, a delegação conquistou 42 medalhas de ouro, 32 de prata e 31 de bronze, com um total de 105 pódios.

O Metrópoles transmite ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube. Nessa terça (23/9), foram disputadas as seguintes modalidades: Badminton, Taekwondo, Vôlei, Judô, Handebol e Ginástica Rítmica.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo → 42 | 32| 31

Rio de Janeiro → 27| 29| 22

Paraná → 20 | 26| 30

Santa Catarina → 19 | 18| 26

Maranhão → 11| 2| 2

Rio Grande do Sul → 8| 5| 10

Mato Grosso do Sul → 8| 3| 13

Distrito Federal → 7| 7| 9

Pernambuco → 5| 8| 15

Mato Grosso → 5| 2| 4

Minas Gerais → 4| 7| 6

Rio Grande do Norte → 2 | 4| 11

Paraíba → 2| 4| 6

Espírito Santo → 2| 3| 7

Goiás → 1| 4| 3

Piauí → 1| 1| 2

Amapá/Bahia → 1| 1| 1

Alagoas → 1| 0| 3

Roraima → 1| 0| 2

Amazonas → 0| 6| 4

Rondônia → 0| 2| 2

Sergipe → 0| 2| 1

Pará → 0| 1| 5

Ceará → 0| 0| 6

Acre → 0| 0| 0

A delegação de São Paulo lidera com folga o quadro de medalhas, com 105 pódios, 27 a mais que o Rio de Janeiro. Ao todo, são 42 de ouro, 32 de prata e 31 de bronze.

O Distrito Federal está na oitava posição, com 23 premiações, sendo sete de ouro, sete de prata e nove de bronze.

Nesta quarta-feira (24/9), os atletas disputam handebol e voleibol. As competições contam com transmissão ao vivo e com imagens no YouTube do Metrópoles.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Gabriel Heusi/COB 2 de 6

Abelardo Mendes Jr/COB 3 de 6

Abelardo Mendes Jr/COB 4 de 6

Washington Alves/COB 5 de 6

Wagner Araújo / COB 6 de 6

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Leia também

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.