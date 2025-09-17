Jogos da Juventude 2025: veja o quadro de medalhas desta quarta-feira

Brasília é o palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Após o dia de competições desta terça-feira (16/9), o estado de São Paulo continua na liderança. Ao todo, foram conquistadas 30 medalhas de ouro, 27 de prata e 23 de bronze.

O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube. Nesta quarta-feira (17/9), foram disputadas medalhas nas provas de águas abertas, triathlon, Wrestling e remo virtual, além das partidas no basquete, futsal e vôlei de prova.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo →🥇 30 | 🥈 27| 🥉 23
Rio de Janeiro →🥇 19| 🥈25| 🥉 14
Paraná →🥇 15 | 🥈 21| 🥉 20
Santa Catarina →🥇 14 | 🥈11| 🥉 19
Maranhão →🥇10 | 🥈1| 🥉0
Distrito Federal →🥇 7| 🥈6| 🥉4
Rio Grande do Sul →🥇 7| 🥈 3| 🥉 9
Mato Grosso do Sul →🥇 6| 🥈3| 🥉 8
Mato Grosso →🥇 4| 🥈 2| 🥉 3
Pernambuco →🥇 3| 🥈 3| 🥉 11
Minas Gerais →🥇 2| 🥈 5| 🥉 5
Rio Grande do Norte →🥇 2 | 🥈2| 🥉5
Delegação de Remo →🥇 3| 🥈 3| 🥉 3
Paraíba →🥇 2| 🥈 2| 🥉 3
Espírito Santo →🥇 2| 🥈 2| 🥉 5
Goiás →🥇 1| 🥈4| 🥉 3
Amapá →🥇 1| 🥈 1| 🥉 1
Alagoas →🥇 1| 🥈 0| 🥉 2
Roraima →🥇 1| 🥈 0| 🥉 1
Amazonas →🥇 0| 🥈 5| 🥉 3
Sergipe →🥇 0| 🥈 2| 🥉 1
Pará →🥇 0| 🥈 1| 🥉 3
Rondônia →🥇 0| 🥈 1| 🥉 2
Bahia/Ceará/ Piauí →🥇 0| 🥈 0| 🥉 1

Nesta quarta-feira (17/9) quem se destacou foi a delegação do Rio de Janeiro, que conquistou duas medalhas de ouro. São Paulo, que continua na liderança geral, ganhou três  de prata e duas de bronze.

O Distrito Federal segue na 6ª colocação na classificação. A delegação da casa já conquistou sete medalhas de ouro, seis de prata e quatro de bronze.

3 imagensProva de remo virtualTriatlo Fechar modal.1 de 3

Jogos da Juventude teve disputa de provas abertas nesta quarta

Wagner Araújo / COB 2 de 3

Prova de remo virtual

Abelardo Mendes Jr/COB3 de 3

Triatlo

Wagner Araújo / COB

A competição

Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.

Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.

A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.

Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.

A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.

ContilNet Notícias

