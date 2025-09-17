jogos-da-juventude-2025:-veja-o-quadro-de-medalhas-desta-quarta-feira

Brasília é o palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Após o dia de competições desta terça-feira (16/9), o estado de São Paulo continua na liderança. Ao todo, foram conquistadas 30 medalhas de ouro, 27 de prata e 23 de bronze.
O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube. Nesta quarta-feira (17/9), foram disputadas medalhas nas provas de águas abertas, triathlon, Wrestling e remo virtual, além das partidas no basquete, futsal e vôlei de prova.
Confira o quadro de medalhas atualizado:
São Paulo → 30 | 27| 23
Rio de Janeiro → 19| 25| 14
Paraná → 15 | 21| 20
Santa Catarina → 14 | 11| 19
Maranhão →10 | 1| 0
Distrito Federal → 7| 6| 4
Rio Grande do Sul → 7| 3| 9
Mato Grosso do Sul → 6| 3| 8
Mato Grosso → 4| 2| 3
Pernambuco → 3| 3| 11
Minas Gerais → 2| 5| 5
Rio Grande do Norte → 2 | 2| 5
Delegação de Remo → 3| 3| 3
Paraíba → 2| 2| 3
Espírito Santo → 2| 2| 5
Goiás → 1| 4| 3
Amapá → 1| 1| 1
Alagoas → 1| 0| 2
Roraima → 1| 0| 1
Amazonas → 0| 5| 3
Sergipe → 0| 2| 1
Pará → 0| 1| 3
Rondônia → 0| 1| 2
Bahia/Ceará/ Piauí → 0| 0| 1
Nesta quarta-feira (17/9) quem se destacou foi a delegação do Rio de Janeiro, que conquistou duas medalhas de ouro. São Paulo, que continua na liderança geral, ganhou três de prata e duas de bronze.
O Distrito Federal segue na 6ª colocação na classificação. A delegação da casa já conquistou sete medalhas de ouro, seis de prata e quatro de bronze.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Jogos da Juventude teve disputa de provas abertas nesta quarta
Wagner Araújo / COB 2 de 3
Prova de remo virtual
Abelardo Mendes Jr/COB3 de 3
Triatlo
Wagner Araújo / COB
A competição
Atletas de 26 estados e do Distrito Federal vão participar das competições durante 15 dias em vários locais da capital federal, como o Centro Internacional de Convenções de Brasília, o Ginásio do Cruzeiro, o Sesi Taguatinga e a Universidade de Brasília.
Esta é a segunda vez que Brasília sedia os Jogos da Juventude. A capital federal realizou a primeira edição do evento em 2000. A última, em 2024, ocorreu em João Pessoa (PB), com 18 modalidades esportivas.
A Cerimônia de Abertura aconteceu na quarta-feira (10/9), às 18h, no Centro Internacional de Convenções de Brasília. A novidade desta edição é que a pira foi acesa em um dos pontos mais icônicos da cidade: entre a Catedral e o Museu Nacional da República.
Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), organizador do evento, foram inscritos 4,7 mil atletas, de até 17 anos de idade, todos provenientes de escolas públicas e particulares. A maioria dos participantes são mulheres (50,4% ou 2.369 alunos). Cerca de 200 voluntários estarão em todos os pontos para auxiliar na logística do evento.
A cidade que sediará a próxima edição dos Jogos da Juventude, em 2026, será conhecida no dia 1º de dezembro.