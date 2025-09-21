Jogos da Juventude: veja o quadro de medalhas atualizado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jogos-da-juventude:-veja-o-quadro-de-medalhas-atualizado

Brasília é palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Neste domingo (21/9), o terceiro bloco de modalidades seguiu com disputas do badminton, ginástica ritmíca, judô, taekwondo, handebol e vôlei.

Leia também

O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube.

No judô masculino até 50 kg, Brandom de Melo (Pernambuco) garantiu a medalha de bronze ao vencer Lucas Henry (Pará). A outra medalha da categoria ficou com Guilherme de Souza (Amazonas), que superou Kauã Yudi (Mato Grosso do Sul).

Na categoria até 55 kg, Marcos Renderson (Goiás) conquistou o bronze diante de Zarifeh Yoseph (Paraíba). Já Matheus Santos (Maranhão) levou a segunda medalha de bronze ao derrotar Ravi dos Santos (Pará).

4 imagensColegio Marista - Ginastica Ritmica - TreinosEmanuel Rego, medalhista olímpico, Lukas Rego, filho de Emaneul e Leila, Bruninho, jogador de vôlei, e Leila Gomes, ex-jogadora e atualmente senadoraCICB - Taekwondo - Semi-Finais - Feminino Fechar modal.1 de 4

Feminino – 48kg – Emylli Aguiar (G) x Maisa Santos (PA)

Washington Alves/COB – IG: @washingtonalves50 / @timebrasi2 de 4

Colegio Marista – Ginastica Ritmica – Treinos

Gabriel Heusi/COB – IG: @heusiaction3 de 4

Emanuel Rego, medalhista olímpico, Lukas Rego, filho de Emaneul e Leila, Bruninho, jogador de vôlei, e Leila Gomes, ex-jogadora e atualmente senadora

Wagner Araújo / COB IG: @wags.photo / @timebrasil4 de 4

CICB – Taekwondo – Semi-Finais – Feminino

Juliana Avila/COB – IG: @javilaphotos/@timebrasil

No judô feminino até 40 kg, Júlia Motta (Rio de Janeiro) conquistou o bronze ao derrotar Gabrielli Ferenz (Rio Grande do Sul). A segunda medalha da categoria ficou com Laryssa Moniselly (Rio Grande do Norte), que venceu Vitória Beatriz (Goiás).

Na categoria até 44 kg, Alice Gomes (Rio de Janeiro) garantiu o bronze diante de Raíra dos Santos (Pará). Já no até 48 kg, Maria Eduarda (Mato Grosso do Sul) levou a medalha ao superar Hadassah Cristina (Minas Gerais), enquanto Emanuelly Luciana (Rio de Janeiro) conquistou a outra, vencendo Anabelle Évany (Amazonas).

No taekwondo, Poliana Silva (Santa Catarina) foi campeã na categoria até 44 kg feminino ao vencer Ellen Tainara (Paraíba), que ficou com a prata. Na disputa até 49 kg, o ouro ficou com Jhennifer Cristina (Mato Grosso), e a prata, com Kyla Monteiro (Rio de Janeiro).

Na categoria até 55 kg, Giovanna Vitória (São Paulo) conquistou o ouro, enquanto Isabele Carmem (Santa Catarina) levou a prata. Já no até 63 kg, duas finais foram disputadas: Alícia da Silva (Pernambuco) venceu Maria Luisa (Paraná) e ficou com o ouro, e Angela Azevedo (Rio de Janeiro) superou Maria Eduarda (Pernambuco), também garantindo a medalha dourada.

As disputas seguirão nesta segunda (22/9) nas modalidades de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e vôlei.

Confira o quadro de medalhas atualizado:

São Paulo →🥇 31 | 🥈 28| 🥉 26
Rio de Janeiro →🥇 20| 🥈26| 🥉 14
Santa Catarina →🥇 18 | 🥈14| 🥉 20
Paraná →🥇 17 | 🥈 22| 🥉 24
Maranhão →🥇10 | 🥈2| 🥉0
Mato Grosso do Sul →🥇 8| 🥈3| 🥉 9
Distrito Federal →🥇 7| 🥈6| 🥉6
Rio Grande do Sul →🥇 7| 🥈 3| 🥉 9
Mato Grosso →🥇 5| 🥈 2| 🥉 4
Pernambuco →🥇 4| 🥈 5| 🥉 11
Minas Gerais →🥇 2| 🥈 5| 🥉 5
Rio Grande do Norte →🥇 2 | 🥈3| 🥉7
Paraíba →🥇 2| 🥈 3| 🥉 4
Espírito Santo →🥇 2| 🥈 2| 🥉 6
Goiás →🥇 1| 🥈4| 🥉 3
Amapá →🥇 1| 🥈 1| 🥉 1
Alagoas →🥇 1| 🥈 0| 🥉 3
Roraima →🥇 1| 🥈 0| 🥉 1
Amazonas →🥇 0| 🥈 5| 🥉 3
Rondônia →🥇 0| 🥈 2| 🥉 2
Sergipe →🥇 0| 🥈 2| 🥉 1
Pará →🥇 0| 🥈 1| 🥉 3
Ceará →🥇 0| 🥈 0| 🥉 2
Bahia/ Piauí →🥇 0| 🥈 0| 🥉 1

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Pajéco inaugura espaço em loja colaborativa no Via Verde Shopping; confira os detalhes

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost