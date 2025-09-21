jogos-da-juventude:-veja-o-quadro-de-medalhas-atualizado

Brasília é palco dos Jogos da Juventude 2025 – a maior competição multiesportiva jovem do país, no período de 10 a 25 de setembro. Neste domingo (21/9), o terceiro bloco de modalidades seguiu com disputas do badminton, ginástica ritmíca, judô, taekwondo, handebol e vôlei.
O Metrópoles transmite, de forma exclusiva, ao vivo e com imagens, os Jogos da Juventude em Brasília, pelo canal do portal no YouTube.
No judô masculino até 50 kg, Brandom de Melo (Pernambuco) garantiu a medalha de bronze ao vencer Lucas Henry (Pará). A outra medalha da categoria ficou com Guilherme de Souza (Amazonas), que superou Kauã Yudi (Mato Grosso do Sul).
Na categoria até 55 kg, Marcos Renderson (Goiás) conquistou o bronze diante de Zarifeh Yoseph (Paraíba). Já Matheus Santos (Maranhão) levou a segunda medalha de bronze ao derrotar Ravi dos Santos (Pará).
No judô feminino até 40 kg, Júlia Motta (Rio de Janeiro) conquistou o bronze ao derrotar Gabrielli Ferenz (Rio Grande do Sul). A segunda medalha da categoria ficou com Laryssa Moniselly (Rio Grande do Norte), que venceu Vitória Beatriz (Goiás).
Na categoria até 44 kg, Alice Gomes (Rio de Janeiro) garantiu o bronze diante de Raíra dos Santos (Pará). Já no até 48 kg, Maria Eduarda (Mato Grosso do Sul) levou a medalha ao superar Hadassah Cristina (Minas Gerais), enquanto Emanuelly Luciana (Rio de Janeiro) conquistou a outra, vencendo Anabelle Évany (Amazonas).
No taekwondo, Poliana Silva (Santa Catarina) foi campeã na categoria até 44 kg feminino ao vencer Ellen Tainara (Paraíba), que ficou com a prata. Na disputa até 49 kg, o ouro ficou com Jhennifer Cristina (Mato Grosso), e a prata, com Kyla Monteiro (Rio de Janeiro).
Na categoria até 55 kg, Giovanna Vitória (São Paulo) conquistou o ouro, enquanto Isabele Carmem (Santa Catarina) levou a prata. Já no até 63 kg, duas finais foram disputadas: Alícia da Silva (Pernambuco) venceu Maria Luisa (Paraná) e ficou com o ouro, e Angela Azevedo (Rio de Janeiro) superou Maria Eduarda (Pernambuco), também garantindo a medalha dourada.
As disputas seguirão nesta segunda (22/9) nas modalidades de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e vôlei.
Confira o quadro de medalhas atualizado:
São Paulo → 31 | 28| 26
Rio de Janeiro → 20| 26| 14
Santa Catarina → 18 | 14| 20
Paraná → 17 | 22| 24
Maranhão →10 | 2| 0
Mato Grosso do Sul → 8| 3| 9
Distrito Federal → 7| 6| 6
Rio Grande do Sul → 7| 3| 9
Mato Grosso → 5| 2| 4
Pernambuco → 4| 5| 11
Minas Gerais → 2| 5| 5
Rio Grande do Norte → 2 | 3| 7
Paraíba → 2| 3| 4
Espírito Santo → 2| 2| 6
Goiás → 1| 4| 3
Amapá → 1| 1| 1
Alagoas → 1| 0| 3
Roraima → 1| 0| 1
Amazonas → 0| 5| 3
Rondônia → 0| 2| 2
Sergipe → 0| 2| 1
Pará → 0| 1| 3
Ceará → 0| 0| 2
Bahia/ Piauí → 0| 0| 1