Jogos desta quarta-feira: confira onde assistir futebol ao vivo e os horários

Se você não quer perder nada do futebol nesta quarta-feira (24/09/2025), confira a lista completa com horários e transmissões na TV e no streaming. O grande destaque da noite fica por conta do duelo entre Palmeiras e River Plate, válido pelas quartas de final da Libertadores.
Principais jogos do dia
🏆 CONMEBOL Libertadores
-
Palmeiras x River Plate — 21h30 — Globo (todo o Brasil), ESPN, Disney+ e ge tv
🏆 CONMEBOL Sul-Americana
-
Atlético/MG x Bolívar — 19h — ESPN e Disney+
-
Once Caldas x Independiente del Valle — 21h30 — ESPN 2 e Disney+
⚽ Brasileirão Série A
-
Vasco x Bahia — 19h30 — Prime Video
-
Grêmio x Botafogo — 19h30 — Premiere e Charla no Premiere
⚽ Brasileirão Série B
-
Vila Nova x Cuiabá — 19h — Disney+
-
CRB x Botafogo/SP — 19h — Disney+
-
Athletic x Athletico/PR — 19h — Disney+
-
Operário x Amazonas — 20h — Disney+
-
Volta Redonda x Remo — 21h30 — ESPN 4 e Disney+
🏆 Copa do Brasil Feminina
-
Red Bull Bragantino x Bahia — 15h30 — sportv
-
São Paulo x Corinthians — 18h — sportv
🏆 Copa da Liga Inglesa
-
Huddersfield x Manchester City — 15h45 — ESPN e Disney+
-
Newcastle x Bradford City — 15h45 — ESPN 2 e Disney+
-
Tottenham x Doncaster — 15h45 — Disney+
-
Port Vale x Arsenal — 16h — ESPN 4 e Disney+
🌍 UEFA Europa League
-
PAOK x Maccabi Tel Aviv — 13h45 — CazéTV
-
Betis x Nottingham Forest — 16h — CazéTV
-
Nice x Roma — 16h — CazéTV
-
Outros jogos não terão transmissão no Brasil.
🇪🇸 LaLiga
-
Getafe x Alavés — 14h — Disney+
-
Atlético de Madrid x Rayo Vallecano — 16h30 — Xsports e Disney+
-
Real Sociedad x Mallorca — 16h30 — Disney+
🇳🇱 Campeonato Holandês
-
AZ x Zwolle — 15h — sem transmissão
🏆 Copa Santa Catarina
-
Concórdia x Brusque — 20h — Federação Catarinense de Futebol (YouTube)
Jogos transmitidos pela Globo hoje (24/09)
-
Palmeiras x River Plate — 21h30 — transmissão nacional.
Fonte: Olhar Digital
✍️ Redigido por ContilNet