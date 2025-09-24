Jogos desta quarta-feira: confira onde assistir futebol ao vivo e os horários

Se você não quer perder nada do futebol nesta quarta-feira (24/09/2025), confira a lista completa com horários e transmissões na TV e no streaming. O grande destaque da noite fica por conta do duelo entre Palmeiras e River Plate, válido pelas quartas de final da Libertadores.

Principais jogos do dia

🏆 CONMEBOL Libertadores

Palmeiras x River Plate — 21h30 — Globo (todo o Brasil), ESPN, Disney+ e ge tv

🏆 CONMEBOL Sul-Americana

Atlético/MG x Bolívar — 19h — ESPN e Disney+

Once Caldas x Independiente del Valle — 21h30 — ESPN 2 e Disney+

⚽ Brasileirão Série A

Vasco x Bahia — 19h30 — Prime Video

Grêmio x Botafogo — 19h30 — Premiere e Charla no Premiere

⚽ Brasileirão Série B

Vila Nova x Cuiabá — 19h — Disney+

CRB x Botafogo/SP — 19h — Disney+

Athletic x Athletico/PR — 19h — Disney+

Operário x Amazonas — 20h — Disney+

Volta Redonda x Remo — 21h30 — ESPN 4 e Disney+

🏆 Copa do Brasil Feminina

Red Bull Bragantino x Bahia — 15h30 — sportv

São Paulo x Corinthians — 18h — sportv

🏆 Copa da Liga Inglesa

Huddersfield x Manchester City — 15h45 — ESPN e Disney+

Newcastle x Bradford City — 15h45 — ESPN 2 e Disney+

Tottenham x Doncaster — 15h45 — Disney+

Port Vale x Arsenal — 16h — ESPN 4 e Disney+

🌍 UEFA Europa League

PAOK x Maccabi Tel Aviv — 13h45 — CazéTV

Betis x Nottingham Forest — 16h — CazéTV

Nice x Roma — 16h — CazéTV

Outros jogos não terão transmissão no Brasil.

🇪🇸 LaLiga

Getafe x Alavés — 14h — Disney+

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano — 16h30 — Xsports e Disney+

Real Sociedad x Mallorca — 16h30 — Disney+

🇳🇱 Campeonato Holandês

AZ x Zwolle — 15h — sem transmissão

🏆 Copa Santa Catarina

Concórdia x Brusque — 20h — Federação Catarinense de Futebol (YouTube)

Jogos transmitidos pela Globo hoje (24/09)

Palmeiras x River Plate — 21h30 — transmissão nacional.

