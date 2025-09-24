Jogos desta quarta-feira: confira onde assistir futebol ao vivo e os horários

24/09/2025
Se você não quer perder nada do futebol nesta quarta-feira (24/09/2025), confira a lista completa com horários e transmissões na TV e no streaming. O grande destaque da noite fica por conta do duelo entre Palmeiras e River Plate, válido pelas quartas de final da Libertadores.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Principais jogos do dia

🏆 CONMEBOL Libertadores

  • Palmeiras x River Plate — 21h30 — Globo (todo o Brasil), ESPN, Disney+ e ge tv

🏆 CONMEBOL Sul-Americana

  • Atlético/MG x Bolívar — 19h — ESPN e Disney+

  • Once Caldas x Independiente del Valle — 21h30 — ESPN 2 e Disney+

⚽ Brasileirão Série A

  • Vasco x Bahia — 19h30 — Prime Video

  • Grêmio x Botafogo — 19h30 — Premiere e Charla no Premiere

⚽ Brasileirão Série B

  • Vila Nova x Cuiabá — 19h — Disney+

  • CRB x Botafogo/SP — 19h — Disney+

  • Athletic x Athletico/PR — 19h — Disney+

  • Operário x Amazonas — 20h — Disney+

  • Volta Redonda x Remo — 21h30 — ESPN 4 e Disney+

🏆 Copa do Brasil Feminina

  • Red Bull Bragantino x Bahia — 15h30 — sportv

  • São Paulo x Corinthians — 18h — sportv

🏆 Copa da Liga Inglesa

  • Huddersfield x Manchester City — 15h45 — ESPN e Disney+

  • Newcastle x Bradford City — 15h45 — ESPN 2 e Disney+

  • Tottenham x Doncaster — 15h45 — Disney+

  • Port Vale x Arsenal — 16h — ESPN 4 e Disney+

🌍 UEFA Europa League

  • PAOK x Maccabi Tel Aviv — 13h45 — CazéTV

  • Betis x Nottingham Forest — 16h — CazéTV

  • Nice x Roma — 16h — CazéTV

  • Outros jogos não terão transmissão no Brasil.

🇪🇸 LaLiga

  • Getafe x Alavés — 14h — Disney+

  • Atlético de Madrid x Rayo Vallecano — 16h30 — Xsports e Disney+

  • Real Sociedad x Mallorca — 16h30 — Disney+

🇳🇱 Campeonato Holandês

  • AZ x Zwolle — 15h — sem transmissão

🏆 Copa Santa Catarina

  • Concórdia x Brusque — 20h — Federação Catarinense de Futebol (YouTube)

Jogos transmitidos pela Globo hoje (24/09)

  • Palmeiras x River Plate — 21h30 — transmissão nacional.

