Jogos desta segunda-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas das eliminatórias da Copa e do Brasileirão Série B.

Brasileirão Série B 2025

Novorizontino x Atlético-GO — 19h30 — ESPN e Disney+

Cuiabá x CRB — 20h — Disney+

Vila Nova x Athletic — 21h30 — Disney+

Eliminatórias da Copa 2026 — Europa

Kosovo x Suécia — 15h45 — ESPN e Disney+

Suíça x Eslovênia — 15h45 — ESPN 3 e Disney+

Belarus x Escócia — 15h45 — Disney+

Gibraltar x Ilhas Faroe — 15h45 — Disney+

Grécia x Dinamarca — 15h45 — sportv2

Israel x Itália — 15h45 — Disney+

Croácia x Montenegro — 15h45 — sportv

Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central

El Salvador x Suriname — 21h30 — Canal GOAT

Panamá x Guatemala — 23h — Canal GOAT

Eliminatórias da Copa 2026 — África

Zâmbia x Marrocos — 10h — FIFA+

Moçambique x Botsuana — 10h — FIFA+

Guiné Equatorial x Tunísia — 10h — FIFA+

Guiné-Bissau x Djibuti — 13h — FIFA+

Guiné x Argélia — horário a confirmar — FIFA+

Uganda x Somália — 13h — FIFA+

Malaui x Libéria — 13h — FIFA+

Madagascar x Chade — 13h — FIFA+

Líbia x Essuatíni — 16h — FIFA+

Gana x Mali — 16h — FIFA+

Programação sujeita a alteração das emissoras.

Fonte: Olhar Digital

Redigido por ContilNet