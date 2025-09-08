08/09/2025
Jogos desta segunda-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Segunda-feira, 8 de setembro de 2025 — confira a programação de futebol na TV e no streaming (horário de Brasília)

Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas das eliminatórias da Copa e do Brasileirão Série B.

Brasileirão Série B 2025

  • Novorizontino x Atlético-GO — 19h30 — ESPN e Disney+

  • Cuiabá x CRB — 20h — Disney+

  • Vila Nova x Athletic — 21h30 — Disney+

Eliminatórias da Copa 2026 — Europa

  • Kosovo x Suécia — 15h45 — ESPN e Disney+

  • Suíça x Eslovênia — 15h45 — ESPN 3 e Disney+

  • Belarus x Escócia — 15h45 — Disney+

  • Gibraltar x Ilhas Faroe — 15h45 — Disney+

  • Grécia x Dinamarca — 15h45 — sportv2

  • Israel x Itália — 15h45 — Disney+

  • Croácia x Montenegro — 15h45 — sportv

Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central

  • El Salvador x Suriname — 21h30 — Canal GOAT

  • Panamá x Guatemala — 23h — Canal GOAT

Eliminatórias da Copa 2026 — África

  • Zâmbia x Marrocos — 10h — FIFA+

  • Moçambique x Botsuana — 10h — FIFA+

  • Guiné Equatorial x Tunísia — 10h — FIFA+

  • Guiné-Bissau x Djibuti — 13h — FIFA+

  • Guiné x Argéliahorário a confirmarFIFA+

  • Uganda x Somália — 13h — FIFA+

  • Malaui x Libéria — 13h — FIFA+

  • Madagascar x Chade — 13h — FIFA+

  • Líbia x Essuatíni — 16h — FIFA+

  • Gana x Mali — 16h — FIFA+

Programação sujeita a alteração das emissoras.

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Fonte: Olhar Digital
Redigido por ContilNet

