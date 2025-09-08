Jogos desta segunda-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Veja, a seguir, os horários dos jogos de hoje, com atenção especial para as partidas das eliminatórias da Copa e do Brasileirão Série B.
Brasileirão Série B 2025
Novorizontino x Atlético-GO — 19h30 — ESPN e Disney+
Cuiabá x CRB — 20h — Disney+
Vila Nova x Athletic — 21h30 — Disney+
Eliminatórias da Copa 2026 — Europa
Kosovo x Suécia — 15h45 — ESPN e Disney+
Suíça x Eslovênia — 15h45 — ESPN 3 e Disney+
Belarus x Escócia — 15h45 — Disney+
Gibraltar x Ilhas Faroe — 15h45 — Disney+
Grécia x Dinamarca — 15h45 — sportv2
Israel x Itália — 15h45 — Disney+
Croácia x Montenegro — 15h45 — sportv
Eliminatórias da Copa 2026 — Américas do Norte e Central
El Salvador x Suriname — 21h30 — Canal GOAT
Panamá x Guatemala — 23h — Canal GOAT
Eliminatórias da Copa 2026 — África
Zâmbia x Marrocos — 10h — FIFA+
Moçambique x Botsuana — 10h — FIFA+
Guiné Equatorial x Tunísia — 10h — FIFA+
Guiné-Bissau x Djibuti — 13h — FIFA+
Guiné x Argélia — horário a confirmar — FIFA+
Uganda x Somália — 13h — FIFA+
Malaui x Libéria — 13h — FIFA+
Madagascar x Chade — 13h — FIFA+
Líbia x Essuatíni — 16h — FIFA+
Gana x Mali — 16h — FIFA+
Programação sujeita a alteração das emissoras.
Fonte: Olhar Digital
