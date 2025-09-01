Jogos desta segunda-feira: veja horários e onde assistir futebol ao vivo

A segunda-feira (1º/9) será movimentada para os amantes do futebol. Os jogos de hoje incluem confrontos importantes pela Série B do Brasileirão, além de partidas pelo Brasileirão Sub-17 e pelo Campeonato Argentino.

Confira a agenda completa com horários e onde assistir:

Jogos de hoje – segunda-feira, 1º de setembro de 2025 (horário de Brasília)

Brasileirão Série B 2025

Chapecoense x Vila Nova — 19h — ESPN e Disney+

Ferroviária x Cuiabá — 21h30 — Disney+

Brasileirão Sub-17 2025

Internacional x Flamengo — 20h — sportv

Campeonato Argentino 2025

Platense x Godoy Cruz — 19h15 — Sem transmissão no Brasil

⚽ Dica: torcedores também podem acompanhar jogos via streaming em aplicativos como Disney+, ESPN App, sportv Play e outras plataformas oficiais.

📍 Fonte: Olhar Digital

✍️ Redigido por ContilNet