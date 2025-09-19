Jogos desta sexta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

A agenda desta sexta-feira (19) traz jogo pela Série B e uma leva de aberturas de rodada nos campeonatos nacionais europeus. Abaixo, veja os confrontos do dia — já com horários de Brasília e onde assistir na TV e no streaming.
Onde assistir aos jogos de hoje (19/09/25)
Brasileirão Série B 2025
-
Novorizontino x Athletic — 19h — ESPN e Disney+
LaLiga 2025/26
-
Betis x Real Sociedad — 16h — ESPN e Disney+
Bundesliga 2025/26
-
Stuttgart x St. Pauli — 15h30 — sportv, XSports e OneFootball
Campeonato Italiano 2025/26 (Serie A)
-
Lecce x Cagliari — 15h45 — Disney+
Campeonato Francês 2025/26 (Ligue 1)
-
Lyon x Angers — 15h45 — CazéTV
Campeonato Holandês 2025/26 (Eredivisie)
-
Sparta Roterdã x Twente — 15h — Disney+
Campeonato Português 2025/26 (Primeira Liga)
-
Rio Ave x Porto — 16h15 — ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco 2025/26 (Süper Lig)
-
Göztepe x Besiktas — 14h — Disney+
Campeonato Saudita 2025/26
-
Al-Qadsiah x Al-Khaleej — 12h15 — Canal GOAT
-
Al-Fayha x Al-Shabab — 12h35 — BandSports, Bandplay e Esporte na Band
-
Al-Ahli x Al-Hilal — 15h — BandSports, Canal GOAT, Bandplay e Esporte na Band
Campeonato Argentino 2025
-
Deportivo Riestra x Gimnasia y Esgrima — 17h — sem transmissão
-
Huracán x Racing — 19h — sem transmissão
-
San Martín de San Juan x Vélez Sársfield — 19h15 — sem transmissão
-
Lanús x Platense — 21h15 — ESPN 4 e Disney+
Copa Paulista 2025
-
Comercial/SP x XV de Piracicaba — 20h — Metrópoles
Copa Santa Catarina 2025
-
Caravaggio x Camboriú — 19h30 — sem transmissão
Fonte: Olhar Digital
Redigido por ContilNet