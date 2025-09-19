Jogos desta sexta-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários das partidas

A agenda desta sexta-feira (19) traz jogo pela Série B e uma leva de aberturas de rodada nos campeonatos nacionais europeus. Abaixo, veja os confrontos do dia — já com horários de Brasília e onde assistir na TV e no streaming.

Onde assistir aos jogos de hoje (19/09/25)

Brasileirão Série B 2025

Novorizontino x Athletic — 19h — ESPN e Disney+

LaLiga 2025/26

Betis x Real Sociedad — 16h — ESPN e Disney+

Bundesliga 2025/26

Stuttgart x St. Pauli — 15h30 — sportv, XSports e OneFootball

Campeonato Italiano 2025/26 (Serie A)

Lecce x Cagliari — 15h45 — Disney+

Campeonato Francês 2025/26 (Ligue 1)

Lyon x Angers — 15h45 — CazéTV

Campeonato Holandês 2025/26 (Eredivisie)

Sparta Roterdã x Twente — 15h — Disney+

Campeonato Português 2025/26 (Primeira Liga)

Rio Ave x Porto — 16h15 — ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco 2025/26 (Süper Lig)

Göztepe x Besiktas — 14h — Disney+

Campeonato Saudita 2025/26

Al-Qadsiah x Al-Khaleej — 12h15 — Canal GOAT

Al-Fayha x Al-Shabab — 12h35 — BandSports, Bandplay e Esporte na Band

Al-Ahli x Al-Hilal — 15h — BandSports, Canal GOAT, Bandplay e Esporte na Band

Campeonato Argentino 2025

Deportivo Riestra x Gimnasia y Esgrima — 17h — sem transmissão

Huracán x Racing — 19h — sem transmissão

San Martín de San Juan x Vélez Sársfield — 19h15 — sem transmissão

Lanús x Platense — 21h15 — ESPN 4 e Disney+

Copa Paulista 2025

Comercial/SP x XV de Piracicaba — 20h — Metrópoles

Copa Santa Catarina 2025

Caravaggio x Camboriú — 19h30 — sem transmissão

Fonte: Olhar Digital

Redigido por ContilNet