Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

Veja a agenda desta terça com Champions League, Libertadores, Sul-Americana, Série B, Copa do Brasil Feminina, Copa da Liga Inglesa e AFC Champions League

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

(Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

UEFA Champions League 2025/26 (fase de liga) — horários de Brasília

  • PSV x Union Saint-Gilloise13h45Space e Max/HBO Max. Olhar Digital

  • Athletic Bilbao x Arsenal13h45TNT e Max/HBO Max. ge+1

  • Real Madrid x Olympique de Marselha16hSBT, TNT e Max/HBO Max. JC+2Diário do Nordeste+2

  • Benfica x Qarabag16hMax/HBO Max. Olhar Digital

  • Juventus x Borussia Dortmund16hMax/HBO Max. Olhar Digital

  • Tottenham x Villarreal16hSpace e Max/HBO Max. Olhar Digital

A própria UEFA lista estes seis confrontos para a Rodada 1 nesta terça (16). UEFA.com+1

CONMEBOL Libertadores 2025

  • Vélez Sarsfield x Racing19hParamount+. CNN Brasil

CONMEBOL Sul-Americana 2025

Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) 2025/26

  • Brentford x Aston Villa16hESPN e Disney+. Sky Sports+1

AFC Champions League (Elite)

  • Al-Hilal x Al-Duhail15h15ESPN 4 e Disney+. VEJA+1

Brasileirão Série B 2025

Copa do Brasil Feminina 2025 (oitavas)

  • Sport x Realidade Jovem15hsem transmissão. Olhar Digital

  • Bahia x Atlético-MG18h30sportv. ge+1

Brasileirão Sub-17 2025

  • Botafogo x Grêmio14hBotafogo TV (YouTube). O Povo

  • Atlético-MG x Atlético-GO15hGaloTV H2Bet (YouTube). Oficina da Net

  • Internacional x Palmeiras15hSC Internacional (YouTube). O Povo

  • Bahia x Vasco15hTV Bahêa (YouTube). Portal N10

  • Cuiabá x Athletico-PR16hCuiabá EC (YouTube). O Povo

Programações podem sofrer alteração de grade ou plataforma. Recomendamos checar o app/guia do canal momentos antes do jogo.

Fonte: UEFA; SBT/grade do dia; ge.globo; CNN Brasil; Lance; Olhar Digital; O POVO; Paramount+; ESPN/Disney+. Paramount++7UEFA.com+7JC+7
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost