Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

UEFA Champions League 2025/26 (fase de liga) — horários de Brasília

PSV x Union Saint-Gilloise — 13h45 — Space e Max/HBO Max. Olhar Digital

Athletic Bilbao x Arsenal — 13h45 — TNT e Max/HBO Max. ge+1

Real Madrid x Olympique de Marselha — 16h — SBT, TNT e Max/HBO Max. JC+2Diário do Nordeste+2

Benfica x Qarabag — 16h — Max/HBO Max. Olhar Digital

Juventus x Borussia Dortmund — 16h — Max/HBO Max. Olhar Digital

Tottenham x Villarreal — 16h — Space e Max/HBO Max. Olhar Digital

A própria UEFA lista estes seis confrontos para a Rodada 1 nesta terça (16). UEFA.com+1

CONMEBOL Libertadores 2025

Vélez Sarsfield x Racing — 19h — Paramount+. CNN Brasil

CONMEBOL Sul-Americana 2025

Lanús x Fluminense — 21h30 — SBT e Paramount+. LANCE! Futebol e Esportes+1

Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) 2025/26

Brentford x Aston Villa — 16h — ESPN e Disney+. Sky Sports+1

AFC Champions League (Elite)

Al-Hilal x Al-Duhail — 15h15 — ESPN 4 e Disney+. VEJA+1

Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO x Avaí — 19h30 — Disney+. Tribuna do Paraná

Chapecoense x Athletico-PR — 21h35 — RedeTV!, ESPN, Desimpedidos (YouTube) e Disney+. CNN Brasil+2Um Dois Esportes+2

Copa do Brasil Feminina 2025 (oitavas)

Sport x Realidade Jovem — 15h — sem transmissão. Olhar Digital

Bahia x Atlético-MG — 18h30 — sportv. ge+1

Brasileirão Sub-17 2025

Botafogo x Grêmio — 14h — Botafogo TV (YouTube). O Povo

Atlético-MG x Atlético-GO — 15h — GaloTV H2Bet (YouTube). Oficina da Net

Internacional x Palmeiras — 15h — SC Internacional (YouTube). O Povo

Bahia x Vasco — 15h — TV Bahêa (YouTube). Portal N10

Cuiabá x Athletico-PR — 16h — Cuiabá EC (YouTube). O Povo

Programações podem sofrer alteração de grade ou plataforma. Recomendamos checar o app/guia do canal momentos antes do jogo.

Fonte: UEFA; SBT/grade do dia; ge.globo; CNN Brasil; Lance; Olhar Digital; O POVO; Paramount+; ESPN/Disney+. Paramount++7UEFA.com+7JC+7

