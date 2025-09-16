Jogos desta terça-feira: onde assistir futebol ao vivo e horários

UEFA Champions League 2025/26 (fase de liga) — horários de Brasília
PSV x Union Saint-Gilloise — 13h45 — Space e Max/HBO Max. Olhar Digital
Athletic Bilbao x Arsenal — 13h45 — TNT e Max/HBO Max. ge+1
Real Madrid x Olympique de Marselha — 16h — SBT, TNT e Max/HBO Max. JC+2Diário do Nordeste+2
Benfica x Qarabag — 16h — Max/HBO Max. Olhar Digital
Juventus x Borussia Dortmund — 16h — Max/HBO Max. Olhar Digital
Tottenham x Villarreal — 16h — Space e Max/HBO Max. Olhar Digital
A própria UEFA lista estes seis confrontos para a Rodada 1 nesta terça (16). UEFA.com+1
CONMEBOL Libertadores 2025
Vélez Sarsfield x Racing — 19h — Paramount+. CNN Brasil
CONMEBOL Sul-Americana 2025
Lanús x Fluminense — 21h30 — SBT e Paramount+. LANCE! Futebol e Esportes+1
Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup) 2025/26
Brentford x Aston Villa — 16h — ESPN e Disney+. Sky Sports+1
AFC Champions League (Elite)
Al-Hilal x Al-Duhail — 15h15 — ESPN 4 e Disney+. VEJA+1
Brasileirão Série B 2025
Atlético-GO x Avaí — 19h30 — Disney+. Tribuna do Paraná
Chapecoense x Athletico-PR — 21h35 — RedeTV!, ESPN, Desimpedidos (YouTube) e Disney+. CNN Brasil+2Um Dois Esportes+2
Copa do Brasil Feminina 2025 (oitavas)
Sport x Realidade Jovem — 15h — sem transmissão. Olhar Digital
Bahia x Atlético-MG — 18h30 — sportv. ge+1
Brasileirão Sub-17 2025
Botafogo x Grêmio — 14h — Botafogo TV (YouTube). O Povo
Atlético-MG x Atlético-GO — 15h — GaloTV H2Bet (YouTube). Oficina da Net
Internacional x Palmeiras — 15h — SC Internacional (YouTube). O Povo
Bahia x Vasco — 15h — TV Bahêa (YouTube). Portal N10
Cuiabá x Athletico-PR — 16h — Cuiabá EC (YouTube). O Povo
Programações podem sofrer alteração de grade ou plataforma. Recomendamos checar o app/guia do canal momentos antes do jogo.
Fonte: UEFA; SBT/grade do dia; ge.globo; CNN Brasil; Lance; Olhar Digital; O POVO; Paramount+; ESPN/Disney+. Paramount++7UEFA.com+7JC+7
