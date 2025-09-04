Jogos Mortais: “sala da tortura” é achada em reduto do CV. Vídeo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
jogos-mortais:-“sala-da-tortura”-e-achada-em-reduto-do-cv.-video

Durante a operação Torniquete, deflagrada nas últimas semanas, investigadores da 58ª Delegacia de Polícia (Posse) descobriram que um galpão clandestino, levantado em Realengo, na Zona Oeste da cidade, escondia uma sala de tortura usada por criminosos da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A sala contava com isolamento acústico, projetado para abafar os gritos das vítimas. Além disso, os agentes encontraram quatro clones de viaturas da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

Leia também

A investigação aponta que o galpão seria usado por traficantes do CV, ligados à disputa de territórios na comunidade do Catiri, em Bangu.

A sala de tortura levanta indícios de que o espaço seria utilizado para a execução de interrogatórios do tribunal do crime e cativeiros para criminosos rivais.

Além do isolamento, o local tinha cordas, um tonel de água, supostamente para afogamentos, e um gancho no teto, que seria utilizado para pendurar as vítimas.

A coluna teve acesso a um vídeo que mostra detalhes do local. Nas paredes, as siglas do CV podem ser pistas que levam às identidades de quem está por trás do local de punição.

Veja:

As investigações buscam identificar quem estaria por trás da sala semelhante às retratadas na franquia de filmes denominada “Jogos Mortais”.

5 imagensCVP o local tinha cordas, um tonel de água, supostamente para afogamentosNas paredes, os criminosos fizeram questão de deixar suas assinaturasUm gancho no teto, que seria utilizado para pendurar as vítimas. também foi encontradoFechar modal.1 de 5

O local contava com isolamento acústico

Material cedido à coluna2 de 5

CV

Material cedido à coluna3 de 5

P o local tinha cordas, um tonel de água, supostamente para afogamentos

Material cedido à coluna4 de 5

Nas paredes, os criminosos fizeram questão de deixar suas assinaturas

Material cedido à coluna5 de 5

Um gancho no teto, que seria utilizado para pendurar as vítimas. também foi encontrado

Material cedido à coluna

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

MPAC pune promotor que se ausentou do Acre por mais de 70 dias sem autorização; entenda

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.