Joia do Barcelona marca 100 gols na base e ganha comparações com Yamal

As categorias de base do Barcelona continuam produzindo grandes jogadores. O mais recente é Lamine Yamal. No entanto, o clube já se prepara para o futuro. Um atacante nigeriano de apenas 11 anos tem chamado a atenção e já é comparado com a joia da equipe catalã.

Destiny Kosiso marcou 100 gols em 27 partidas na última temporada pelo sub-11 do Barcelona. Desde que passou a integrar a categoria sub-12, balançou as redes em 31 oportunidades com 14 jogos disputados.

Leia também

Mesmo com a pouca idade, Destiny Kosiso é tratado como uma das grandes promessas da base do Barcelona. Vídeos da joia de La Masia circulam nas redes sociais e surpreenderam torcedores do clube catalão, que compararam o garoto a Yamal.

O desempenho do jovem anima torcedores, que já viram talentos como Iniesta, Xavi, Messi e Yamal saírem de La Masia, como é chamado o centro de formação do Barça, para integrar a equipe profissional do clube.