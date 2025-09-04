Jojo Todynho provoca eleitores da esquerda e fala de audiência com PT

Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre a audiência de conciliação com o Partido dos Trabalhadores (PT), marcada para o dia 18 de setembro. A artista está sendo acusada judicialmente de difamação pelo partido e se pronunciou no Instagram.

Após perceber uma “invasão” de eleitores da esquerda no perfil pessoal, Jojo Todynho debochou:

“Quero agradecer a presença dos ‘canhotos’ aqui no meu Instagram. Por que vocês estão nervosos? Estava estudando, não estou acompanhando as notícias. Do jeito que vocês estão, parece até que é uma guerra mundial”.

Em seguida, a influenciadora questionou a falta de empenho dos internautas para cobrar as autoridades por outros assuntos que ela considera mais importante. “Queria o empenho de vocês para encher o pessoal do STF de mensagens para dar uma acelerada sobre as fraudes do INSS e as outras coisas que acontecem no nosso país.”

Por fim, ela aproveitou para destacar a própria beleza. “Vocês vêm aqui porque eu estou maravilhosa, vocês não estão preocupados com o dia 18. Tenho que preparar meu look, tenho que estar linda”, completou.

Entenda o caso

O caso começou quando a cantora afirmou, no podcast Brasil Paralelo, ter recebido R$ 1,5 milhão para fazer campanha para Lula quando ele ainda era candidato à Presidência da República, durante a campanha eleitoral de 2022. Ela também afirmou que outros artistas que se manifestaram a favor do petista nas redes sociais foram pagos pelo PT.

Logo após a declaração, Gleisi Hoffmann, que era presidente do partido, desmentiu a ex-Fazenda. Em seguida, o PT apresentou uma queixa-crime e denunciou a artista.

As autoridades até tentaram um acordo entre Jojo Todynho e o PT no dia 31 de julho, mas a audiência foi adiada. Agora, a nova data foi decidida e a cantora terá que provar a veracidade do que disse. A data será decisiva para a continuidade, ou não, da ação.

Caso a oportunidade para resolução do conflito não seja bem-sucedida, será a vez do juiz decidir se receberá a queixa-crime apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) ou se a rejeitará. Se as partes não se conciliarem e a queixa-crime for recebida pelo juiz, Jojo Todynho será citada para apresentar uma defesa contra as acusações feitas pelo partido.