Jojo Todynho provoca eleitores da esquerda e fala de audiência com PT

Jojo Todynho usou as redes sociais para falar sobre a audiência de conciliação com o Partido dos Trabalhadores (PT), marcada para o dia 18 de setembro. A artista está sendo acusada judicialmente de difamação pelo partido e se pronunciou no Instagram.
Após perceber uma “invasão” de eleitores da esquerda no perfil pessoal, Jojo Todynho debochou:
“Quero agradecer a presença dos ‘canhotos’ aqui no meu Instagram. Por que vocês estão nervosos? Estava estudando, não estou acompanhando as notícias. Do jeito que vocês estão, parece até que é uma guerra mundial”.
4 imagensFechar modal.1 de 4
JojoTodynho.
Reprodução/Internet.2 de 4
Lula
Ricardo Stuckert / PR3 de 4
Jojo Todynho
Reprodução/Instagram4 de 4
Lula
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo
Leia também
-
Justiça marca audiência entre Jojo Todynho e o PT: relembre o caso
-
Reviravolta: Jojo Todynho revida e aciona Amanda Fróes na Justiça
-
Vizinha x Jojo Todynho: Justiça bate o martelo e dá fim a processo
-
Saiba os motivos que impediram acordo entre Jojo Todynho e Band
Em seguida, a influenciadora questionou a falta de empenho dos internautas para cobrar as autoridades por outros assuntos que ela considera mais importante. “Queria o empenho de vocês para encher o pessoal do STF de mensagens para dar uma acelerada sobre as fraudes do INSS e as outras coisas que acontecem no nosso país.”
Por fim, ela aproveitou para destacar a própria beleza. “Vocês vêm aqui porque eu estou maravilhosa, vocês não estão preocupados com o dia 18. Tenho que preparar meu look, tenho que estar linda”, completou.
Entenda o caso
O caso começou quando a cantora afirmou, no podcast Brasil Paralelo, ter recebido R$ 1,5 milhão para fazer campanha para Lula quando ele ainda era candidato à Presidência da República, durante a campanha eleitoral de 2022. Ela também afirmou que outros artistas que se manifestaram a favor do petista nas redes sociais foram pagos pelo PT.
Logo após a declaração, Gleisi Hoffmann, que era presidente do partido, desmentiu a ex-Fazenda. Em seguida, o PT apresentou uma queixa-crime e denunciou a artista.
As autoridades até tentaram um acordo entre Jojo Todynho e o PT no dia 31 de julho, mas a audiência foi adiada. Agora, a nova data foi decidida e a cantora terá que provar a veracidade do que disse. A data será decisiva para a continuidade, ou não, da ação.
Caso a oportunidade para resolução do conflito não seja bem-sucedida, será a vez do juiz decidir se receberá a queixa-crime apresentada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) ou se a rejeitará. Se as partes não se conciliarem e a queixa-crime for recebida pelo juiz, Jojo Todynho será citada para apresentar uma defesa contra as acusações feitas pelo partido.