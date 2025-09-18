Jojo Todynho rompe silêncio após audiência com PT

Jojo Todynho se pronunciou em vídeo publicado nas redes sociais nessa quinta-feira (18/9) na companhia de seus advogados, Bruno e Sérgio Figueiredo, para esclarecer o desfecho da audiência de conciliação com o Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a queixa-crime movida contra ela.

“Oi, amores, boa tarde, o tão esperado dia 18 chegou. E, representada pelos meus advogados Bruno e doutor Sérgio Figueiredo, vim aqui dar um esclarecimento sobre o que aconteceu hoje”, anunciou a cantora.

Advogados se manifestaram

Em seguida, o advogado Bruno declarou: “Hoje, na verdade, foi uma vergonha porque o PT demonstrou uma completa falta de interpretação de texto e desconhecimento legal”.

Ele acrescentou que, de acordo com o artigo 139 do Código Penal, a acusação de difamação movida pelo PT contra Jordana exige “um fato concreto” e “uma pessoa determinada”.

Logo depois, ele comentou sobre a frase dita por Jojo nas redes: “A frase ‘me ofereceram’ não há sujeito determinado, portanto inepta a queixa-crime movida pelo PT contra Jordana”.

Sergio Figueiredo completou: “A gente vai apresentar os esclarecimentos iniciais para o promotor, para que ele possa ter um entendimento mais amplo daquilo que o doutor Bruno está colocando aqui. Logo, teremos o resultado dessa queixa-crime completamente inepta”, finalizou o advogado.

Sem conciliação

A audiência entre Jojo Todynho e o Partido dos Trabalhadores (PT), marcada para as 16h20 desta quinta-feira (18/9), contou com a presença de ambas as partes e terminou sem acordos. O desfecho já era esperado por muitos, considerando, principalmente, os rumos que a história tomou desde as primeiras declarações de Jojo.

Segundo informações obtidas pela coluna, de início, a influenciadora recusou um acordo proposto pelo partido, afirmando que não concordava com uma retratação. Em contrapartida, ela fez uma contraproposta que envolvia a desistência do PT da ação e sua acusação, ou seja, a queixa. O partido, no entanto, não aceitou a oferta de Jojo, se recusando a encerrar a história em tais termos.

A audiência desta quinta (18/9) tinha a finalidade exclusiva de promover um acordo entre as partes, de modo a encerrar a participação do Judiciário antes do esperado. Afastada a hipótese de conciliação, Jordana ainda deve apresentar sua defesa formal à Justiça, para rebater as acusações feitas pelo PT.

Após as partes apresentarem suas considerações, sem sucesso, o Ministério Público solicitou que o juiz abra um prazo para se manifestar sobre a queixa apresentada pelo PT contra a cantora.

Relembre o caso

O episódio começou em 2023, quando Jojo Todynho afirmou, durante uma entrevista, que teria recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ela, o contato ocorreu inicialmente por telefone e foi formalizado apenas durante um almoço.