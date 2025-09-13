Jorge e Mateus, Festival de Brasília e mais: o que fazer no DF

Fim de semana chegou e nada como aproveitar o tempo livre para se divertir. Quem está no Distrito Federal (DF) tem opções nas mais diversas áreas da cultura, com shows de diferentes ritmos, exibições de cinema e espetáculos de circo e ilusionismo.

Neste sábado (13/9), o Festival de Brasília exibe os primeiros concorrentes da Mostra Competitiva Nacional: os curtas Logos, de Britney; e Safo, de Rosana Urbes; e o longa Morte e Vida Madalena, de Guto Parente. Domingo (14/9) é a vez do curta Dança dos Vagalumes, de Maikon Nery; abrir a exibição que tem Xingu à Margem, de Arlete Juruna e Wallace Nogueira; na sequência. A programação completa está disponível no site do evento.

Espetáculo Turma da Mônica

Henry & Klauss

Circo dos Sonhos

A temporada de pés na areia da capital se despede com atrações para toda a família. Sábado (13/9), a partir das 17h, tem Turma da Mônica para divertir a criançada com o espetáculo Chico Bento – Interiores do Brasil e uma sequência de histórias divertidas e momentos interativos. Domingo (13/9), o sertanejo toma conta do palco com a dupla Jorge & Mateus, que apresenta a turnê 20 Anos de História.

Quem aprecia espetáculos visuais pode se divertir com o Ilusion Show, apresentado pelos ilusionistas Henry e Klauss no Ulysses Centro de Convenções. Outra pedida é o Circo dos Sonhos, que tem sessões sábado e domingo no Taguaparque.

Sábado (13/9)

Turma da Mônica

Local: Na Praia (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul, Brasília – DF)

Horário: 10h

Ingressos aqui

Léo Magalhães

Local: Festa do Morango (Incra 6, Brazlândia)

Horário: 18h

Entrada gratuita, com entrega de 1kg de alimento

Illusion Show, com Henry & Klauss

Local: Centro de Convenções Ulysses

Horários: às 17h e às 20

Ingressos aqui

Lançamento dos catálogos das exposições Entre Linhas e Formas

Local: Centro Cultural TCU

Horário: 14h

Entrada gratuita

Domingo (14/9)

Jorge & Mateus e Bruno Rosa

Local: Na Praia

Horário: 18h

Ingressos aqui

Circo dos Sonhos

Local: Taguaparque

Horários: às 15h, às 17h30 e às 20h

Ingressos aqui

Calcinha Preta

Local: Festa do Morango (Incra 6, Brazlândia)

Horário: 18h

Entrada gratuita, com entrega de 1kg de alimento

Samba da Passarinha

Local: Âmbar

Horário: 17h

Ingressos aqui