Jorge e Mateus, Festival de Brasília e mais: o que fazer no DF

Fim de semana chegou e nada como aproveitar o tempo livre para se divertir. Quem está no Distrito Federal (DF) tem opções nas mais diversas áreas da cultura, com shows de diferentes ritmos, exibições de cinema e espetáculos de circo e ilusionismo.
Neste sábado (13/9), o Festival de Brasília exibe os primeiros concorrentes da Mostra Competitiva Nacional: os curtas Logos, de Britney; e Safo, de Rosana Urbes; e o longa Morte e Vida Madalena, de Guto Parente. Domingo (14/9) é a vez do curta Dança dos Vagalumes, de Maikon Nery; abrir a exibição que tem Xingu à Margem, de Arlete Juruna e Wallace Nogueira; na sequência. A programação completa está disponível no site do evento.
Espetáculo Turma da Mônica
Henry & Klauss
Circo dos Sonhos
A temporada de pés na areia da capital se despede com atrações para toda a família. Sábado (13/9), a partir das 17h, tem Turma da Mônica para divertir a criançada com o espetáculo Chico Bento – Interiores do Brasil e uma sequência de histórias divertidas e momentos interativos. Domingo (13/9), o sertanejo toma conta do palco com a dupla Jorge & Mateus, que apresenta a turnê 20 Anos de História.
Quem aprecia espetáculos visuais pode se divertir com o Ilusion Show, apresentado pelos ilusionistas Henry e Klauss no Ulysses Centro de Convenções. Outra pedida é o Circo dos Sonhos, que tem sessões sábado e domingo no Taguaparque.
Confira os destaques da agenda cultural e saiba o que fazer no DF:
Sábado (13/9)
Turma da Mônica
Local: Na Praia (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul, Brasília – DF)
Horário: 10h
Ingressos aqui
Léo Magalhães
Local: Festa do Morango (Incra 6, Brazlândia)
Horário: 18h
Entrada gratuita, com entrega de 1kg de alimento
Illusion Show, com Henry & Klauss
Local: Centro de Convenções Ulysses
Horários: às 17h e às 20
Ingressos aqui
Lançamento dos catálogos das exposições Entre Linhas e Formas
Local: Centro Cultural TCU
Horário: 14h
Entrada gratuita
Domingo (14/9)
Jorge & Mateus e Bruno Rosa
Local: Na Praia
Horário: 18h
Ingressos aqui
Circo dos Sonhos
Local: Taguaparque
Horários: às 15h, às 17h30 e às 20h
Ingressos aqui
Calcinha Preta
Local: Festa do Morango (Incra 6, Brazlândia)
Horário: 18h
Entrada gratuita, com entrega de 1kg de alimento
Samba da Passarinha
Local: Âmbar
Horário: 17h
Ingressos aqui