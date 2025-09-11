Jorge e Mateus, Pitty e muitos Karaokês! Saiba como curtir o fim de semana com o Giro Cultural

Mais uma semana finalizando e você ai pensando no que vai fazer pra curtir os dias de descanso. Então vem comigo que eu te mostro todas as opções pra você desestressar com mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

A quinta feira esta ficando marcada como o dia dos Karaokês na capital acreana, já que, para além dos tradicionais que acontecem no Garagem e no Studio Beer, essa semana o Jaum Pub entrou na onda e também vai ter um Karaokê especial, que vai dar R$100 em consumo para os três melhores cantores da noite! Vale lembrar que pros amantes de futebol, no Garagem teremos a exibição mais alvinegra da semana, com Botafogo e Vasco se enfrentando pelo campeonato brasileiro!

Sexta-feira

O Bar da Piscina da AABB abre nossa sexta-feira com o Me Leva pro… Duneida??? Como assim pessoal, vocês tinha um dos melhores nomes de rolês (Me Leva Pro Pagode), servia até pros tímidos flertarem e vocês desistem de usar? Acho que vamos ter que fazer um abaixo assinado pra voltar pro nome antigo hein?!?! Mas pelo menos o pessoal me garantiu que a qualidade de sempre vai estar presente pra quem não perde um pagodinho!

O Studio Beer vai trazer um gostinho baiano pra temperar a noite de sexta-feira, mas se você estava esperando um axé ou qualquer outro gênero que pode ser ligado ao estado de forma estereotipada, a noite não vai ser pra você, já que o evento sera totalmente dedicado a Pitty, uma das, se não a, maior nome feminino vivo no cenário do rock nacional.

A Casa do Rio vai estar com um ar comemorativo, já que a próxima edição do Barato Total vai ser em comemoração aos 40 anos de Cau Bartholo, que vai dar um show incrível para os que gostam de curtir a noite com uma energia mais alternativa.

O Brazin abre começa os trabalhos com um mistura, ao menos pra mim, um pouco inusitada, com especial dedicado a dupla sertaneja que nos visitou durante a Expoacre, Jorge e Mateus, e também do grupo de pagode Sorriso Maroto (sério, se esses dois nomes tem alguma conexão que eu não sei, alguém me explica!!).

A sexta-feira se encerra com uma noite acreaníssima lá no Garagem! O som do sextou vai ser embalado por duas bandas totalmente acreanas, sendo ela a Nicles e a Banda Maya, que contará com participação especial de Luma Gama.

Sábado

Pra quem queimou a largada e só quer comer e ficar tranquilo, o Bar da Piscina da AABB traz aquela feijoadinha de lei, pra você comer até dizer chega e ficar lagarteando depois tentando fazer a digestão.

Agora se você ainda tem ânimo pra curtir a noite de sábado, o Studio Beer vai ser palco de muitas comemorações nessa noite, já que uma das maiores parceiras do local, a produtora de eventos O Culto, completa três anos de vida e vai fazer uma festa pra lá de especial com muito Pop e Funk a noite inteira!

O final de semana se encerra com show da Banda Jungle, com um love toque de Guns ‘n Roses, e muita música pra fazer aquele barulho la pelo Garagem!