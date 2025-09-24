Jorge Viana anuncia novo escritório da ApexBrasil para impulsionar exportações do agro brasileiro

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um escritório em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, com o objetivo de ampliar a promoção internacional do agronegócio e atrair investimentos estrangeiros para a região.

O anúncio foi feito pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, durante a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a Agência e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato). O evento contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do presidente da Famato, Vilmondes Tomain.

Segundo Viana, a instalação do escritório no Mato Grosso reforça a posição do Estado como um dos maiores exportadores do Brasil.

“Estamos firmando o compromisso de abrir um escritório da Apex no Estado que mais trabalha o agronegócio do Brasil. Até o final deste ano teremos uma unidade em Cuiabá, fazendo com que o Mato Grosso receba investimentos do mundo inteiro. A Apex atua tanto na atração de investimentos quanto na promoção dos produtos do agronegócio e de outros setores da economia do Estado no mercado internacional”, afirmou.

De janeiro a agosto de 2025, Mato Grosso exportou US$ 20,2 bilhões, o equivalente a 9,1% do total exportado pelo Brasil no período, segundo dados do ComexStat/MDIC. Os principais destinos foram China, Espanha, Turquia, Tailândia e Vietnã.

O acordo prevê a cessão de espaço físico para o funcionamento da ApexBrasil nas dependências da Famato, de onde serão desenvolvidas ações de promoção comercial, apoio à abertura de novos mercados e geração de oportunidades de negócios.

O ministro Carlos Fávaro destacou a relevância do novo escritório para o setor agropecuário:

“Para os mato-grossenses, a Apex, que tem sido um sucesso no nosso governo, estreita as relações do Brasil com o mundo e certamente fará isso de forma muito eficaz para a agropecuária e a agroindústria do Estado de Mato Grosso”.

Na mesma linha, o presidente da Famato, Vilmondes Tomain, ressaltou que a presença da Agência trará novas perspectivas para os produtores.

“Isso que vai acontecer no Mato Grosso é transformação. As ações da Apex vão abrir portas para o mercado dos nossos produtores rurais, tendo como carro forte a produção agrícola. Tenho certeza de que o que está sendo feito é um bem enorme para o Estado, fortalecendo a renda das famílias e internacionalizando ainda mais nossa economia”, disse.

A diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Repezza, reforçou que o escritório terá foco também nas pequenas e médias empresas.

“Vamos buscar não apenas diversificar mercados, mas também trazer mais renda para a população. A Apex está se interiorizando no Brasil e se aproximando cada vez mais dos produtores em todas as regiões”, concluiu.

Com a nova unidade, a ApexBrasil pretende consolidar a presença institucional no Mato Grosso, fortalecendo cadeias produtivas, promovendo a internacionalização do agronegócio e ampliando oportunidades de investimentos e exportações para milhares de produtores e empresas do Estado.