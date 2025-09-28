Jorge Viana diz que Acre precisa de bons líderes no Senado: “Nada se resolve com ódio e extremismos”

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana (PT), se posicionou sobre sua possível pré-candidatura a uma das duas vagas no Senado nas eleições de 2026.

Em entrevista ao ContilNet, durante sua agenda no Seringal Cachoeira neste domingo (28), ele abordou a atual situação política e a necessidade de um plano de desenvolvimento para o Acre.

“Eu acho que nós estamos há uns 7 ou 8 anos aqui no Brasil – e no Acre não é diferente – num embate em que todo mundo ficou contra todo mundo. Eu tenho uma coisa clara: se tem alguém com raiva, não é com raiva que vai se resolver alguma coisa. Se tem alguém com ódio, não é com ódio que se resolve alguma coisa. Para o Acre voltar a andar pra frente, a dar certo, tem que ter um plano de desenvolvimento. Tem que ter bons líderes”, afirmou Viana.

Ele também destacou a importância da representação do Acre no Senado. “Por exemplo, quando está se discutindo o Senado, é lá que o Acre pode ser do tamanho de São Paulo. Eles têm três senadores e nós também. Se o Acre souber fazer, colocar o Acre acima dos nossos interesses, o Acre pode voltar a dar certo. Então, uma pessoa igual eu que já fui prefeito, senador, governador e ocupo um cargo importante, se eu puder ajudar meu Estado, onde vivem minhas filhas, meus netos, eu vou ajudar.”

Viana enfatizou que a eleição deve ser discutida no momento apropriado. “Mas eleição a gente faz na época de eleição. Eu tô achando que a situação está mais serena e a população vai decidir os rumos do Brasil e do Acre com mais calma. Se a gente decidir sem raiva, sem ódio, sem extremismos, acho que o Acre vai voltar a dar certo. Vai ser bom pra todo mundo de novo”.

Veja o vídeo: