29/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Jorge Viana é o entrevistado do podcast Em Cena, do ContilNet, desta segunda-feira

Conversa será conduzida pelo jornalista Everton Damasceno e programa será transmitido ao vivo pelo canal da TV ContilNet

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, será o convidado do podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (29), às 16h. A entrevista será conduzida pelo jornalista Everton Damasceno, diretamente dos estúdios do ContilNet, em Rio Branco.

Os internautas podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da TV ContilNet no YouTube.

Jorge Viana é o convidado do podcast Em Cena nesta segunda/Foto: Reprodução

Engenheiro florestal de formação, Jorge Viana tem uma trajetória marcada pela defesa da Amazônia e do desenvolvimento sustentável. Ao longo de sua carreira política, foi prefeito de Rio Branco, governador do Acre por dois mandatos e também senador da República.

Atualmente, ele ocupa a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), onde trabalha para fortalecer a presença dos produtos e serviços brasileiros no mercado internacional e atrair investimentos estrangeiros para o país.

Durante o podcast, Jorge Viana deve falar sobre sua atuação à frente da Apex, além de comentar sua trajetória política e sua visão sobre os desafios e oportunidades do Acre e da Amazônia no cenário nacional e global.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost