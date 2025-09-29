Jorge Viana é o entrevistado do podcast Em Cena, do ContilNet, desta segunda-feira

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, será o convidado do podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (29), às 16h. A entrevista será conduzida pelo jornalista Everton Damasceno, diretamente dos estúdios do ContilNet, em Rio Branco.

Os internautas podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da TV ContilNet no YouTube.

Engenheiro florestal de formação, Jorge Viana tem uma trajetória marcada pela defesa da Amazônia e do desenvolvimento sustentável. Ao longo de sua carreira política, foi prefeito de Rio Branco, governador do Acre por dois mandatos e também senador da República.

Atualmente, ele ocupa a presidência da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), onde trabalha para fortalecer a presença dos produtos e serviços brasileiros no mercado internacional e atrair investimentos estrangeiros para o país.

Durante o podcast, Jorge Viana deve falar sobre sua atuação à frente da Apex, além de comentar sua trajetória política e sua visão sobre os desafios e oportunidades do Acre e da Amazônia no cenário nacional e global.