Jorge Viana leva compradores de 18 países ao Seringal Cachoeira durante ação da Apex no Acre

Como parte da programação da 3ª edição do Exporta Mais Amazônia, realizada em Rio Branco pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o presidente do órgão, Jorge Viana, conduziu representantes de empresas internacionais em uma visita técnica ao Seringal Cachoeira, localizado no município de Xapuri, na manhã deste domingo (28).

Essa agenda serve como um importante início para o evento, que terá sua abertura oficial nesta segunda-feira (29), na Universidade Federal do Acre (Ufac), a partir das 9h, e seguirá até quarta-feira (1). Os 25 compradores de 18 países participarão de uma rodada de negócios com empresários do estado, visando adquirir produtos acreanos de diversos setores, incluindo açaí, artesanato, castanha do Brasil, café robusta amazônico, farinha de mandioca, frutas processadas e proteína animal (bovinos e suínos).

A visita técnica contou com a presença de compradores da China, Peru, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Índia, Chile, Irlanda, Reino Unido, Indonésia, Equador, Itália, Países Baixos, Suíça, Moçambique, Estados Unidos, Rússia, Bulgária e Japão, e foi conduzida por Jorge Viana, acompanhado de técnicos da Apex.

No local, os visitantes conheceram a propriedade do seringueiro Francisco de Assis, que mostrou como funciona a retirada do látex, cortando a seringueira. Depois disso, seguiram por uma trilha pela floresta para conhecer algumas árvores nativas.

Jorge disse que a visita ao Seringal Cachoeira é simbólica, pois o local representa a luta de Chico Mendes pela preservação do meio ambiente.

“Esse lugar, a seringueira e as pessoas que vivem nesse lugar foram apresentadas aos investidores porque representam a luta de uma das figuras mais importantes do nosso Acre, o nosso querido Chico Mendes. Não podemos falar de negócios, apenas – que é o objetivo da vinda desses compradores para o Acre. Temos que mostrar também a nossa história, contar como chegamos até aqui. A escolha desse lugar é muito simbólica”, disse o presidente da Apex.

A agenda foi encerrada com um almoço servido no local.

Exporta Mais Amazônia no Acre

O programa, realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), conecta empresas brasileiras a compradores internacionais e terá como focoprodutos da região amazônica que são compatíveis com a floresta. A iniciativa acontece às vésperas da COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA), reforçando o protagonismo amazônico nas discussões sobre sustentabilidade e negócios.

Esta será a maior edição do programa desde 2023. Ao todo, mais de 60 empresas da região Norte (sendo 44 do Acre) ficarão frente a frente com 25 compradores estrangeiros de cinco continentes interessados em produtos como como açaí e frutas processadas, castanha-do-brasil, café robusta, artesanato, carne suína e bovina e farinha de mandioca. Nas duas edições anteriores, o Exporta Mais Amazônia já movimentou R$ 85 milhões em negócios para empresas da região.