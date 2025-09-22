Jorge Viana reúne lideranças da esquerda em café da manhã: “Novo movimento na política do Acre”

O pré-candidato ao Senado e presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Jorge Viana, reuniu toda a cúpula da esquerda acreana em um café da manhã neste último domingo (21), em sua residência.

O encontro, na verdade, foi uma reunião da federação que envolve o PV, o PCdoB e o PT.

“O domingo foi um dia histórico no Brasil. O meu também foi muito especial… Quem sabe estamos construindo um novo movimento na política do Acre. Tive, neste domingo cedo, uma reunião muito especial na minha casa: um café da manhã com pessoas queridas que lutam por um Acre melhor, por um Brasil melhor, por um mundo melhor”, disse Jorge.

“Tive o privilégio de sediar uma reunião da nossa federação, que envolve o PV, o PCdoB e o PT, com lideranças que estão preocupadas com os caminhos ruins que o nosso Acre está trilhando atualmente e que querem dias melhores para todos. Então, nosso propósito é um só: que o Acre volte a dar certo. E, para o Acre voltar a dar certo, a gente também tem que acertar o passo na política”, acrescentou.

Entre os presentes no encontro, destacaram-se o deputado estadual Edvaldo Magalhães; o ex-vereador Eduardo Farias; o vereador e presidente estadual do PT, André Kamai; o ex-deputado estadual Daniel Zen; o presidente da executiva municipal do PT, Tiago Mourão; além de Shirley Torres e Manoel Lima.

“Eu tenho muita esperança de dias melhores para a nossa terra”, concluiu o petista.